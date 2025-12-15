◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

巨人は中日を下し、阪神と並び首位に浮上した。先発したフォレスト・ウィットリー投手（２８）が８回２死まで１０奪三振で無安打に封じる快投。ノーヒットノーランまであと４人のところで快挙を逃すも、今季最長の７回２／３を無失点で本拠地では初勝利を挙げた。３回には浅野が決勝弾となる今季１号ソロを叩き込むと、虎の子の１点を守り切った。２１日の同カードは先発に井上をたて、リーグ再開後、最初のカードで勝ち越しを狙う。

悔しそうにうつむくウィットリーをとがめる者は誰もいない。この日一番の大歓声が、右腕を優しく包み込んだ。８回２死、ノーヒットノーラン達成まであと４人。球団の外国人投手では３７年・スタルヒン以来となる大記録を目前に村松に中前打を浴びると、思わずため息をこぼした。

来日初めて８回のマウンドに立ち、自己最多１０９球。それでもベンチへ戻ると仲間に温かく迎えられ、首脳陣からはそっと肩を叩かれた。本拠地で初めて勝ち星をつかむと、こう言った。「うれしい気持ちが一番。チーム全体の勝利だと思っています」。快挙を逃した悔しさより全員でつかんだ白星が、胸を熱くさせた。

初回１死からストレートの四球を与えるなど不安定な立ち上がり。それでも回を終えるごとに内海投手コーチと話し合い、試合中に姿勢や足の上げ方を修正した。尻上がりに状態を上げ、５回には来日最速タイ１５７キロを連発するなど自己最多タイの１０Ｋ。６回を投げ終えノーヒッターが頭によぎったが「なるべくそれを考えないように」。平常心が快投のリズムを生んだ。

４月下旬から５戦勝ち星なし。７回以上を投げたのは４月１７日のヤクルト戦（神宮）のみ。「長いイニングを投げたい」と意気込むも、試合中盤で降板する日々。悔しかった。「まだそこまで信頼されていないのも分かってる。まずは自分を信じてもらえるように」。これまでやっていた試合開始直前やイニング間のキャッチボールをこの日一切行わなかったのも、肩の負担を減らして少しでも長く投げられるようにするため。ここまで共に歩んできた内海コーチも、その努力を見ていた。「今日の姿を見るとうるっと来た。グッと来るものがありました」。背番号２６は「全て内海さんのおかげ」。固い絆で結ばれた２人でつかんだ３勝目でもあった。

お立ち台後は、憧れだった場内一周。右翼付近でヒーローカーに乗り込むと、気持ちよさそうに声援を浴びた。「温かい応援は日本独自のいいもの。ファンの方にすごく感謝しているよ」。青い瞳の先には、待ち望んだ一面オレンジの世界が広がっていた。（北村 優衣）

【高橋由伸Ｐｏｉｎｔ】 ウィットリーの球を見ていたら、まだ３勝目というのが信じられないよ。ボールの力、スピードは群を抜いてるし、高めの直球に低めのカーブがあるだけでも厄介。多少の荒れ球がさらに的を絞らせない理由だよね。この試合を見る限り、相手も降参するしかないくらいのすごみを感じた。ノーヒットノーラン？ それは相手もプロだから…。なかなか難しいけど、三振を取れるし、力投型だけに、球数との闘いにはなるだろうね。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）