ＭＦ伊東とＭＦ中村の「ランス兄弟」が、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチ勝利への鍵を握る。けがでチュニジアとの第２戦を欠場するＭＦ久保の代役として有力視されるのが、初戦はベンチスタートだった快足アタッカー伊東の先発起用だ。決戦前日の練習を終え、背番号１４は「やることは変わらないので、自分が出たらしっかりゴールに絡めたらいい」と引き締まった表情で語った。

スピードと精度の高いキックが武器の伊東がピッチに立つことで、サイドからのクロスやセットプレーからの得点への期待が高まる。抜群の好相性も誇る。２３年１０月のチュニジア戦で１得点で白星に貢献。ルナール監督が率いた２２年２月のサウジアラビア代表戦でも１ゴール、１アシスト。“白シャツの魔術師”の守備戦術も知り尽くしている。

初戦のオランダ戦でＷ杯初得点を決め、次戦も左ウィングバックでの先発が濃厚の中村は、伊東と２４―２５シーズンまで２年間、フランスのＳランスでプレー。「ずっと一緒にやってたんで、どういうクロスが上がってくるか、どういうところに来るかっていうのは分かっている。お互いそこは、あうんの呼吸が自分ではあると思ってるんで、逆からクロスが上がってくれれば対応できる」と胸を張る。公私で仲が良く「ランス兄弟」として親しまれる名コンビが、両サイドからチュニジア守備陣を崩す。

昨年１０月のブラジル戦（３〇２）では、１―２の後半１７分に伊東の右クロスを中村が右足で合わせてネットを揺らし、歴史的な大逆転勝利につなげた。この日の前日練習でも隣でランニングし、２人１組のストレッチでもコンビを組むなど息はぴったり。伊東もかつて「敬斗とは長年やっていますし、プレースタイルも分かっている」と話した。直近５大会で３分け２敗と苦戦中の１次Ｌ２戦目の勝利に向け、名コンビが森保ジャパンの得点源となる。（後藤 亮太）

◆ブラジル戦ＶＴＲ 前半はカナリア軍団に翻弄（ほんろう）され２失点したが、後半は打って変わって日本ペース。後半７分に相手のパスミスを拾い南野が反撃のゴールを決めると、同１７分に右サイドの裏のスペースに抜け出した伊東が右足でクロスを上げると、逆サイドの中村が右足でダイレクトシュート。たたきつけたボールを相手がクリアしきれずにゴールに吸い込まれた。さらに同２６分にＣＫから上田がヘッド弾でネットを揺らし、勝ち越し。歴史的１勝を手にした。

◆森保ジャパンとサウジアラビア代表時代のルナール監督の対戦成績

▼２１年１０月７日 Ｗ杯アジア最終予選（０●１） ５万人が詰めかけた敵地のジッダで敗戦。後半２６分にＭＦ柴崎岳のバックパスが相手に渡り、途中出場のＦＷブリカンに左足で先制ゴールを許した。日本は３試合を終え、１勝２敗となり森保監督は解任危機に立たされた。

▼２２年２月１日 Ｗ杯アジア最終予選（２○０） 埼玉スタジアムで勝利。前半３２分に伊東純也からのクロスを南野拓実が左足で決めて先制。後半５分に伊東が代表最多に並ぶ４戦連続となるゴール。最終予選初の５連勝を飾った。

▼２５年３月２５日 Ｗ杯アジア最終予選（０△０） 埼玉スタジアムで引き分け。Ｗ杯出場を決めて５日後で６人先発を入れ替え、５バックで守りを固めた相手を攻めあぐねて２９戦ぶり無得点に終わった。