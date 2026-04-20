日本代表は１９日、メキシコのモンテレイ近郊で１次リーグ第２戦チュニジア戦に向けた公式練習を行った。ＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン・ミュンヘン＝は、前回カタール大会のコスタリカ戦で苦杯をなめた第２戦のリベンジを決意。寡黙な男は「前と相手も会場も全て違う。しっかり準備してやっていくだけ」と淡々と意気込んだ。

チュニジア戦に向けた取材に初めて応じた伊藤。声量こそ小さいが、その言葉の節々には熱がこもった。

「前回大会は悔しい思いをしたので。今年、しっかりと結果を残して。いい結果を持ち帰れるように頑張ります」

２２年のカタール大会。第２戦コスタリカ戦で後半開始から初出場するも、失点の場面では、自らが守備ラインを上げきれないうちに味方がボールを奪われ、慌てて動いたが、目の前でパスを受けたフジェルにゴールを許した。

大会後はステップアップを果たし、２４年からはドイツの名門バイエルン・ミュンヘンでプレー。世界トップクラスの舞台でもまれ、自信をつけて２度目の祭典に臨んでいる。

今季、所属クラブでは４試合を残して２季連続３５度目の優勝を決めた。王者相手には引いて守りを固めてくる相手も多い。チュニジアも同様の戦い方が想定される点について「前半点が取れなくてもストレスをためず落ち着いてプレーしていけば、後半どんどんスペースが空いてくる。それをしっかり仕留められれば」と攻略のポイントを語った。

ＤＦとして無失点へのこだわりは強い。チュニジアは「引いてカウンターが一番の武器」と警戒する。「２戦目を負けると本当に厳しい状況なので。勝てるように頑張ります」。ビッグクラブで進化した大型レフティーが、４年前のリベンジを果たす。