日本代表・森保一監督（５７）の次男で、サッカー系ユーチューバー「けーご」こと圭悟さん（３２）が２０日、都内で行われたＷ杯応援イベントに出演した。日本が過去１勝３敗３分けと苦戦しているＷ杯第２戦へ「一丸となって勝てるように」とエールを送り、「２−０で日本。今の日本なら突破できる」と父率いる森保ジャパンに太鼓判を押した。

必勝アイテムを授けてある。２４年６月、圭悟さんに第１子が誕生。森保監督にとっては初孫になった。「接しているときはずっとニコニコしてるおじいちゃん。溺愛してくれている」。Ｗ杯出発前には孫のフィギュアを作成し、プレゼントした。「孫パワーで、生まれてからほとんど負けてない。勝利の女神じゃなくて“神”。もしかしたら部屋に置いてるかも」と笑って裏話を明かした。

第１戦は現地観戦し、勝ち上がりを見ながら渡米を検討していく。この日は渋谷区内に設置された“ベンチ前でメモを取る森保監督のろう人形”と記念撮影。「え？おやじかな？と思うくらい似ていた。いっぱい人も並んでくれているので伝えておきます」と笑顔を見せた。