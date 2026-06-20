◇W杯北中米大会1次リーグF組第2戦 スウェーデン 1―5 オランダ（2026年6月20日 米国・ヒューストン）

日本が1次リーグ第3戦（25日）で対戦するスウェーデンはオランダとの第2戦に1―5で完敗した。前半5分と17分に、いずれもサイドを使ったオランダの攻撃から今大会初先発の相手FWブロビーに連続ゴールを許した。前半途中からはイサクとヨケレスの強力2トップを軸にゴールを狙ってリズムをつくったが、この日は決定力を欠いてゴールが遠かった。

後半に入っても2分と9分に相手FWハクポに続けてゴールを許して0―4。後半10分から交代で入ったFWエランガ同14分のカウンターで俊足を生かして1点を返したが、同44分に追加点を許して1―5で敗戦。14日の第1戦でチュニジアに5―1と大勝して稼いだ得失点差「＋4」を吐き出す形になった。

ポッター監督は「結果に非常に落胆している。分析が難しい試合だった。攻撃面など良い点もたくさんあったが、守備面であれだけ失点したら勝利は望めない」と渋い表情。ヨケレスも「後半の立ち上がりにまた2点を取られたのが重かった。勢いに乗って追いつけると感じていた矢先にさらに2失点し、肉体的にも精神的にも厳しくなった」と振り返った。