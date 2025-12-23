◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

雄たけびとともにゲームを終わらせた。巨人のＲ・マルティネス投手（２９）がリードを死守した。一打同点の９回２死二塁、４番・サノーを高速スライダーで空振り三振。ＮＰＢの外国人で初となる７年連続２０セーブに到達した。

「こういう記録を達成できたのは、日本という世界の中でも本当に素晴らしいリーグに来られたから。こういうチャンスをくれた神様に感謝したい。積み重ねだと思っているし、今までやってきた練習がしっかり実を結んでいるよ」

古巣・中日戦で１―０の展開。力が入った。先頭・岡林に四球を与えるも、すぐ立て直して無安打。来日１０年間で磨いた最速１５７キロの直球、１４８キロのスプリットもさえて最後は２者連続Ｋで締めた。日々の原動力は母国キューバで暮らす母クラリベルさんらとのビデオ通話。「家族と妻の存在はすごく大きい。『絶対に諦めちゃいけない』という強い思いにさせてくれる。話すたびエネルギーをもらうし、欠かせない存在だよ」と改めて感謝した。

通算３８６登板を誇る現役最強守護神。日本流の規律を重んじる一方で、ブレない信念もある。試合日の練習冒頭。救援陣はまとまってノックを受けるが、ライデルだけはそこに入らない。「肩ができる前にノックは受けたくない。しっかり作ってから守備練習をする」。３連投などに耐えられるのは徹底した自己管理があるから。「毎日の練習が一番大切。どんな状況でも決して抜かない」。輝かしいキャリアの秘訣（ひけつ）だ。

６月下旬。体力勝負の夏場に入るが「自分にとって汗をかくのはすごくいいこと。こういう季節はむしろ力がどんどん出てくる」と助っ人はいつも頼もしい。名球会入り条件を満たす通算２５０セーブも、残り１８まで来た。（堀内 啓太）

記録メモ マルティネス（巨）が今季２０セーブ目。初めて２０セーブ以上を記録した２０年から７年連続７度目のシーズン２０セーブ以上。シーズン２０セーブ以上を７度以上は１１年連続１１度の岩瀬仁紀（中）をはじめ８人目。シーズン２０セーブ以上を７年以上続けたのは、０４〜１４年に１１年連続の岩瀬、０１〜０７年に７年連続の小林雅英（ロ）に次いで３人目。外国人では０５〜１０年に６年連続のクルーン（横浜・巨）を抜いて最長になる。