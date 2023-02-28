「父の日」を前に、阪神・中野拓夢内野手（29）が、父・茂明さん（61）への感謝の思いや思い出などを語った。

今年4月に第1子となる長女が誕生し、中野は改めて父の偉大さを実感している。

「シーズン中は遠征もあったり、もちろん、休みの時とかは面倒をみたりしてるけど、これを毎日やると大変だなっていうのは子育てをしながら感じています」

家に帰ると“新米パパ”として奮闘中だ。シーズン中も多忙な合間を縫って育児に積極的に関わる。「おむつを替えたり、一緒にお風呂に入ったりとかはしてます。やれることをしっかりやろうかなと思ってます」。まな娘の話になると、自然と表情も和らぐ。

父になった今、幼少期の記憶もよみがえる。父の影響で幼いときから熱心な虎党だった。小学2年生で始めた野球は、練習相手として父が一番近くで支えてくれた。「厳しくって感じではなかったのかな。凄く優しかったなと思います」。怒られた記憶はほぼないという。自主性を尊重してくれたと言い、どんな時でも優しく背中を押してくれた。

プロ入り後も節目には感謝の気持ちを形にしてきた。昨年の父の日には、ゴルフ用の手持ちバッグをプレゼント。義父にも色違いのものを贈り、喜んでもらったという。今年はまだ考え中だそうで「何かあげられたら」と笑顔を見せた。

父になった今だからこそ、当たり前ではなかった愛情の大きさが身に染みる。「のびのびと育ててもらった。自分の子どもにもそうさせたい」。父から受けた多くの愛情を、わが子に注いでいく。 （山手 あかり）

＜8試合連続安打で打率も急上昇＞

○…室内打撃などで軽めの調整を行った。目下8試合連続安打、うち5試合が2安打と好調で、打率も佐藤輝、森下に次ぐリーグ3位の・288に急上昇した。「ケガのリスクが出るよりは、ゆっくり休める方がいい」と中止を前向きに捉え、「アウトのなり方にしても感覚はいい。一日1安打でも最低限、打っていきたい」と気合十分。21日の「父の日」にも快音を響かせることを誓った。