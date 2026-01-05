阪神・森下が21日の父の日に豪快な一撃をぶちかます。

「（球場に）来ると思うので、打てたらいいかなと思います」

前日19日のDeNA戦では5点リードの9回無死三塁から左翼席上段へリーグ単独トップに躍り出る16号2ランを放った。打率に加え、直近の課題に挙げていた「打球角度」にも手応えを感じている今、4年目で初めて父の日を地元・横浜で迎える。父・善文さんが観戦予定で、より一層気合が入るのは違いない。出場した24年から2年間の父の日の成績は計9打数1安打と低調な数字だが、好調な今なら何かやってくれそうな空気が漂う。

感謝をバットに込める。4歳の頃、Jリーグのジュニアチームの体験会に参加。「入りたい」と母・ゆりさんに懇願したが、既に募集人数が定員に達し、断念せざるを得なくなった。「落ち込むかな」という母の心配をよそに「うん、わかった」とすぐに切り替えた。以降はサッカーボールは隅に置き、新聞紙を丸めたボールとプラスチックバットを手にした。青空広がる園庭で、打って走って笑った毎日が原点だ。

そんな息子を支えたのが「野球をやらせたかった」という善文さん。小学生の頃は監督として支え、猛特訓で鍛え上げた。父への感謝はアーチをおいて他にない。3月に開催されたWBCでも日の丸を背負い、父の前で一時逆転の3ランを架けた孝行息子が地元・横浜で放物線を描く。

「真っすぐも速いですし、そこから変化球もしっかり投げ切れるピッチャーだと思う。対戦が楽しみなのと、その中で甘いボールを捉えられたらなという感じです」

相手先発は右腕の尾形。150キロ台の直球が武器でも剛球を苦にすることはない。フルスイングで、ハマスタを支配する。

（石崎 祥平）