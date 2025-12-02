◇セ・リーグ 広島8―6ヤクルト（2026年6月20日 神宮）

不振に苦しむ広島・小園が、今季1号2ランで逆転への口火を切った。3点を追う5回無死一塁で代打に指名され、初球の内角低めスライダーを強振。降りしきる雨を切り裂いて敵地の右翼ポール際へ着弾した。自身初の代打弾だった。

「つなぐ気持ちで打ちにいった結果、いい感触で捉えることができた。点を取られた後のイニングで、得点につながる本塁打になって良かったです」

昨季は首位打者、最高出塁率を獲得しながら、今季は開幕から低空飛行が続き打率・226。前日19日には遊撃守備での送球ミスによる野選が先制点献上につながり、この日は今季5度目の先発メンバー外だった。

「結果が出ていないので当たり前。（結果を）積み重ねて、また信頼を取り戻せるように（頑張りたい）」

交流戦は打点ゼロに終わり、5月23日の中日戦以来、実に21試合ぶりの打点。これを起点に打線は活気づく。続く名原が四球を選んで二盗を決め、ファビアンの犠飛で同点に追い付くと、6回には1死満塁から菊池の右翼線2点勝ち越し二塁打などで一挙4点だ。

新井監督は、小園の先発外を「本人も考えることがあると思うから」と説明。前日の敗戦後は「ミスして次どうするか。取り返すことに期待したい」と奮起を求めており、雨中の一戦で逆転星を呼んだ26歳を「いいスイングだった」と称えた。 （江尾 卓也）