「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２０日、横浜スタジアム）

阪神の高橋遥人投手（３０）が２０日、先発する２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けてキャッチボールなどで調整した。現在開幕から８連勝中で、勝てば球団では１９８５年の中田良弘以来の９連勝。左腕では初となる快挙を目指す。マウンドに上がるのは父の日。１児のパパでもある高橋が、敵地で強力打線を封じ込める。

すさまじい湿気に包まれた駐車場を嫌がるように、高橋は足早にバスに乗り込んだ。この日の試合は雨天中止。当初先発予定だった伊藤将をスライドさせることなく、最強左腕にカード勝ち越しは託された。

「しっかり試合を作れるように、１人ずつストライク先行で頑張っていきたいと思います」

記録更新に期待がかかる。現在開幕から無傷の８連勝中。勝てば球団では１９８５年の中田良弘以来で、左腕に限れば初の９連勝となる。入団からケガに悩まされ続けた男は「トレーナーさんとかにケアをしてもらったり、みんなのおかげ」。結果はもちろん、健康に投げられていることが、何よりもうれしい。

左腕が最後に横浜スタジアムで投げたのは、２０２０年。今季は４月２３日に先発予定だったが、雨天中止で登板は流れていた。１９日には他の投手陣と入念にマウンドを確認。「特に普通です」と違和感なく、試合に入っていけそうだ。

高橋にとっては今季初のＤｅＮＡ戦。ここまではチームとして強力打線に苦しめられ、対戦防御率は４・９０。セ・リーグで唯一負け越している相手だ。昨季はＣＳも合わせ、３度対戦。打線のイメージがついている部分もあるが、「去年とはまた違うと思うので、丁寧に投げていきたいです」と表情を引き締めた。

前回、１３日のオリックス戦（京セラ）では６回３失点（自責２）で８勝目を挙げた。チームが６勝１２敗と苦しんだ交流戦で自身は３戦３勝。優秀選手賞を受賞するなど、開幕から続く勢いはリーグを越えた戦いでも衰えなかった。

この日は強い雨が降りしきる中、グラウンドでキャッチボールを行うなどし最終調整。マウンドに上がる２１日は父の日。ビジターでの試合はテレビの前で応援してくれるまな娘に、高橋家の大黒柱が、かっこいい姿を見せる。

◆投手の開幕連勝記録 投手の連勝記録といえば、２０１３年の田中将大（楽天）が登板全２８試合で無傷の２４連勝。リリーフで登板した１試合でセーブもマークしている。左腕なら１９８１年・間柴茂有（日本ハム）が開幕１５連勝。この年の間柴は４試合のリリーフ登板があったものの、白星の１５勝は全て先発。セ・リーグ左腕では０９年・川井雄太（中日）が開幕から先発１４試合で無傷の１１連勝。開幕からに限らなければ２リーグ制以降の阪神投手では０３年・井川慶が１２連勝。