「オランダばけものやんけ」「とんでもないことになってる」森保Jの２戦目を前に…衝撃の結果に日本ファン驚愕！「スウェーデンがFをかき回してる」【W杯】
オレンジ軍団の強さが際立った。森保ジャパンはよく引き分けた――という声で溢れている。
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表はスウェーデン代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。５−１で大勝した。
開始わずか５分、先発に抜擢された伏兵ブライアン・ブロビー（サンダーランド）は、いきなり先制点を奪うと、17分にもゴール。さらに、後半に入って、日本戦時に解説の本田圭佑から「11番がめっちゃうざい」と徹底警戒されたコディ・ガクポ（リバプール）が、47分と54分に得点した。
その後、59分にアンソニー・エランガ（ニューカッスル）に１点を返されるも、89分に途中出場のクリセンシオ・サマービル（ウェストハム）がトドメの一発を叩き込み、北欧の雄を一蹴した。
初戦で森保ジャパンと２−２で引き分けたオランダが、今大会初勝利を挙げた一方で、６日前にチュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンは、まさかの１節の真逆のスコアで大敗を喫した。
この結果を受け、同じF組の日本のファンからは、次のような声が続々と上がっている。
「オランダばけものやんけ...」
「とんでもないことになってる」
「エグい。得失点差も重要になりそうだな」
「ここまでスウェーデンがボコされるとは...オランダ恐るべし」
「日本戦の時と違って水を得た魚のように躍動してた」
「明らかに日本のガクポ対策が素晴らしかった」
「日本のパフォーマンスがいかに凄まじかったかがよく分かる」
「スウェーデンのサイドの守備が弱すぎ。日本もつけ入る隙がありそう」
「スウェーデンがグループFをかき回してる」
「改めてオランダ戦で２−２のドローで勝点１は大きいなと思った」
森保ジャパンは日本時間21日13時からチュニジアと相まみえる。決して簡単な相手ではないものの、可能な限り点差をつけて勝ちたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が「めっちゃうざい」と評したガクポ、鮮烈２発
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表はスウェーデン代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。５−１で大勝した。
開始わずか５分、先発に抜擢された伏兵ブライアン・ブロビー（サンダーランド）は、いきなり先制点を奪うと、17分にもゴール。さらに、後半に入って、日本戦時に解説の本田圭佑から「11番がめっちゃうざい」と徹底警戒されたコディ・ガクポ（リバプール）が、47分と54分に得点した。
初戦で森保ジャパンと２−２で引き分けたオランダが、今大会初勝利を挙げた一方で、６日前にチュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンは、まさかの１節の真逆のスコアで大敗を喫した。
この結果を受け、同じF組の日本のファンからは、次のような声が続々と上がっている。
「オランダばけものやんけ...」
「とんでもないことになってる」
「エグい。得失点差も重要になりそうだな」
「ここまでスウェーデンがボコされるとは...オランダ恐るべし」
「日本戦の時と違って水を得た魚のように躍動してた」
「明らかに日本のガクポ対策が素晴らしかった」
「日本のパフォーマンスがいかに凄まじかったかがよく分かる」
「スウェーデンのサイドの守備が弱すぎ。日本もつけ入る隙がありそう」
「スウェーデンがグループFをかき回してる」
「改めてオランダ戦で２−２のドローで勝点１は大きいなと思った」
森保ジャパンは日本時間21日13時からチュニジアと相まみえる。決して簡単な相手ではないものの、可能な限り点差をつけて勝ちたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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