巨人は２０日の中日戦（東京ドーム）を１―０と勝利。連敗を２で止め、貯金を６に増やした。橋上秀樹監督代行（６０）は僅差での勝利に「野球にとっては、選手を成長させる上で非常に大事なゲーム。そこを勝ち切れたっていうのが非常に大きい」とうなずいた。

若武者がバットで見せた。０―０の３回、この日に昇格して「８番・左翼」で即スタメン起用された高卒４年目の浅野が１号ソロ。終わってみれば貴重な決勝点となった。橋上監督代行は「チームにとっても、本人にとっても非常に大きな１本になるんじゃないかなというふうに思います」と目を細めた。

投げては先発ウィットリーが８回二死、村松に中前打を浴びるまで無安打投球。史上９２人目１０４度目のノーヒットノーランこそ逃したが、自己最長となる８回途中、１０７球で１安打無失点。本拠地初勝利＆今季３勝目（３敗）を手にした。

指揮官代行は「本当に素晴らしいの一言につきますね。元々制球に課題はある中でしたけど、回を追うごとに安定してきましたし、生命線になるカーブが最初から非常に決まってました」と右腕を高く評価した。

前日１９日の１点差負けの借りを返し、リーグ戦再開後初の白星を飾った橋上ジャイアンツ。２１日のカード最終戦できっちり勝ち越しを狙う。