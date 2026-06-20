2026年4月23日、ホンダは同年6月に発売予定の「シビック」の新たな追加グレードである「e:HEV RS」の情報を先行公開するとともに、先行予約の受付を開始しました。

シビックシリーズに新たに追加されるこのモデルは、ハイブリッドシステムによる爽快な走りと、RSならではの意のままに操る喜びを追求しているのが特徴とされています。

SNSでは、発表直後からさまざまな声が上がっているようですが、具体的にどのような反響が寄せられているのでしょうか。

スポーティなエクステリアが好評な一方、カラー展開には要望も？

ホンダは、2026年4月23日に「シビック e:HEV RS」の情報をWebサイトで先行公開しました。

シビック e:HEV RSのエクステリアには、ブラックアウトされた18インチアルミホイールや専用のRSエンブレムが採用され、スポーティさが強調されています。

また、インテリアにはエアコンのアウトレットなどに赤いピンストライプ加飾がほどこされているほか、ステアリングやシートはレッドステッチで彩られています。

シビック e:HEV RSのデザインに対し、SNS上では「ハイブリッドのシビックもなかなかかっこいいじゃん！発売楽しみだわ」と、スポーティな外観を評価する声がみられました。

一方で、かつてのシビックを知るファンからは「かつての4ドアモデルにあった、すっきりとした軽快さとほんの少し香る品がなくなってる……」と、デザインの方向性の変化を惜しむ声も上がっているようです。

さらに、インテリアのカラーバリエーションに対して「インテリア、白もしくはグレー系があったら個人的に最強なんだけどなあ。こういう系の車のインテリアって絶対に黒だけだから、ちょっと残念」と、黒以外の選択肢を求める意見もみられます。

くわえて、「あとは荷物をもっと載せたいユーザーのために、シビックシャトルを追加してくれたらカンペキ！」と、さらなるボディタイプの拡充に対する要望も寄せられていました。

「S＋Shift」がもたらす新感覚の走りに期待が高まる

シビック e:HEV RSの最大の特徴ともいえるのが、「プレリュード」に続いて採用された新制御技術「Honda S＋ Shift（エスプラスシフト）」です。

Honda S+ Shiftは、モーター駆動でありながらも有段変速機が備わっているかのような駆動レスポンスとシフトフィールを再現した技術です。

これにより、ドライバーの感覚とクルマが一体化するような感覚を提供し、繊細なアクセル操作がダイレクトに路面へ伝わるようになっているとされています。

これに対し、SNSでは「”プレリュード”から始まったS＋Shiftが、ほかの車にも採用されていくのめっちゃうれしい！」と、新しい制御技術の展開を喜ぶコメントが寄せられていました。

また、「シビック e:HEV RS、高そうではあるけど燃費もよくて走りも楽しめて人も荷物も乗せられる、他社にはない存在ではあるよね。乗ってみるとハマるのかな？」と、実用性と走る楽しさを高次元で両立している点を評価する姿もみられます。

一方で、既存のシビックオーナーからは「今乗ってるシビックにS＋Shiftをつけるオプションもください（泣）この間購入したばかりなんです……」「せめて後期型には、追加でS＋Shiftを付けられるようにしてほしいし、その方が売れるんじゃないかと思ってる」と、後付けオプションを熱望する声も少なからず上がっているようです。

まとめ

なお、SNSではほかにも「ここまでラインナップのある車も、そうないよね。“あれもこれも欲しい”という声に応えていくスタイル好感持てる（笑）」と、ホンダの幅広いニーズに応える商品展開を面白がる声も寄せられていました。

2026年6月の発売にむけて、高い実用性と走る楽しさが両立したシビック e:HEV RSがどのように支持を広げていくのか、今後の動向が注目されます。