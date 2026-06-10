◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト６―８広島＝７回表降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）

小柄な体から安堵（あんど）の笑みがこぼれた。２回２死一、三塁。広島・勝田は２ボール２ストライクからの７球目を三遊間にはじき返した。「粘りながら食らいついていった。ゴロを打つイメージで、いいところに転がってくれた」。適時内野安打で貴重な先制点をもたらした。

セパ１２球団で最小兵１６３センチのルーキーは、危機感を募らせていた。開幕から１軍でプレーを続けながら、打率が身長を割り込むこともあった。「試合前に（７番・石原）貴規さんから『最強の下位打線、いくぞ！』と。自分で決めたかった」。３月２７日の中日戦（マツダ）でセ・リーグ新人で初の開幕戦サヨナラ打を放って以来の２打点目。３点を追う５回も先頭安打で同点の起点となり、４月１９日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）の猛打賞以来のマルチ安打もマークした。

前日（１９日）の拙守の影響でスタメン落ちした小園の代わりに遊撃を守った。新井監督は「久しぶりのチャンスで、打つだけじゃなしに守る方でもいい仕事をしてくれた」と評価した。「チームとしてもいい勝ち方ができた。これを継続していきたい」と誓ったルーキーは、２１日が２３歳の誕生日。最高の前祝いにもなった。（畑中 祐司）