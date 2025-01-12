阪神・工藤泰成投手（２４）が、中継ぎで７試合連続無失点と存在感を示している。２４年育成ドラフト１位入団からはい上がってきた最速１６１キロ右腕の原動力の一つが、米ドジャース・佐々木ら同じ東北出身の同学年投手たちの存在。無限大の可能性を秘めるリリーバーの原点を、阪神担当の中野雄太記者が「見た」。

サクセスロードを歩む阪神・工藤には、同じ東北出身でいつも気になる同学年のスターがいる。「調子いいんですよね？」。ドジャースの佐々木が、１９日（日本時間２０日）のオリオールズ戦に先発して５回２／３を４安打３失点。雨の横浜で世界最高峰のＭＬＢを舞台に躍動する右腕の話題になり、入団時に披露してくれたエピソードを思い出した。

秋田・明桜に入学して間もない、まだ寒さが残る春。岩手・大船渡と練習試合を行い、まだ１５歳の佐々木が投じる剛速球に度肝を抜かれた。「身長も大きかったし、いいボールを投げていた。雲の上というか、同い年というのが信じられなくて」。自身はボールボーイ。「追いつけるように頑張りたい」と心に誓った忘れられない１日になった。

３年夏前の花巻東との練習試合では西舘（巨人）と対戦。快速球に「みんなかすりもしなかった」と自身も三振に抑えられた。他にも青森山田・堀田（巨人）や金足農・吉田（オリックス）、明桜の１学年先輩に当たる山口（ロッテ）や曽谷（オリックス）ら当時の東北は群雄割拠。上には上がいる―。そんな環境で白球を追う青春時代だった。

「自分もいつかは…とずっと思っていた」と育成時代に話していたが、その思いは今も変わらない。「同じ土俵に立っているのは昔だったら考えられない。ただ、負けたくないという気持ちはずっと同じ」。石井離脱のブルペン陣に現れた不屈の剛腕リリーバー。まだまだ、天井は見えない。（中野 雄太）

◆工藤 泰成（くどう・たいせい）２００１年１１月１９日、秋田市生まれ。２４歳。明桜、東京国際大、四国ＩＬ徳島を経て２４年育成ドラフト１位で阪神に入団。１年目の２５年３月に支配下登録され、同年は１８試合に登板。今季はここまで１９試合に登板して防御率１・３３。１７７センチ、８２キロ。右投左打。推定年俸８４０万円。