ＮＨＫを近く退局し、巨人の球団職員に転身することが明らかになった廣瀬智美アナウンサー（４４）が、入社後はチーム編成に関わる見込みであることが２０日、新たに明らかになった。

スポーツ報知は１９日、廣瀬アナが同局を退局し、巨人の球団職員へ転身することを報じた。関係者によると、スポーツに関わる仕事をしたい希望があった廣瀬アナが、巨人の転職サイトのキャリア採用を見て応募したことがきっかけだったという。１９日がＮＨＫでの最後の仕事となり、７月１日付で巨人入社予定。詳細の業務内容は今後調整する見込みだが、チームの編成部門を担当する方向だという。

米大リーグでは２１年にはマーリンズで女性が史上初めてメジャーでＧＭに就任するなど、女性スタッフの活躍が目立つ。球団幹部に加えて育成部門の責任者、コーチなど重要ポストに女性が就任。メジャーでは女性の社会進出、躍進が目立つ中で、同アナの決断も意義あるものとなりそうだ。

廣瀬アナは「ニュースウオッチ９」のスポーツキャスターや「サンデースポーツ」のメインキャスター、「ＮＨＫのど自慢」の司会などを歴任し、確かなアナウンス力に定評のある実力派。巨人での業務内容は未定だが、球団内では豊富な経験を評価し、さまざまな可能性を模索している。女子アナからプロ野球球団への転身は異例中の異例で、巨人に新風を吹き込む。

◆廣瀬 智美（ひろせ・ともみ）大分県出身。２００４年、ＮＨＫ入局。初任地の鹿児島で高校野球、サッカーなどアマチュアスポーツを取材。大阪放送局を経て、０９年から東京アナウンス室で「サンデースポーツ」を担当。五輪は５大会、現地取材。ほかに「ＮＨＫのど自慢」「ダーウィンが来た！」などを担当。趣味は書店めぐり、ゴルフの打ちっ放し。父が転勤族で１０回以上の引っ越しを経験。