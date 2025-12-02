日本代表は１９日（日本時間２０日）、メキシコ・モンテレイで、チュニジア戦（２０日＝同２１日）に向けた前日練習を行った。ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は、２２年カタールＷ杯で唯一出場して無得点に終わった第２戦のコスタリカ戦の雪辱を、同じく第２戦のチュニジア戦で晴らす。また、１トップ後方の右シャドーで先発が有力なＭＦ伊東純也（３２）＝ゲンク＝は、Ｓランス（フランス）時代にチームメートだったＭＦ中村敬斗（２５）とのホットライン再結成での得点量産に期待がかかる。

そのたたずまいからは、泰然自若という言葉が浮かぶ。上田はチュニジア戦の前日、淡々と質問に答えた。先発出場したオランダ戦後、疲労のため別メニューで調整した日もあったが、チュニジア戦に照準を合わせてきた。守備を固めてくる予想の相手に対し「クロスや流動的な動きで相手のＤＦラインを錯乱させ、その中でミドルシュートを狙っていきたい」とＷ杯初得点をイメージした。

４年前の記憶は、今も心に刺さったとげのように残る。２２年カタールＷ杯に初出場。鹿島から欧州に渡ったばかりの時期だった。第２戦のコスタリカ戦に先発出場したが、前半だけで無得点のまま交代。その後、日本がベスト１６まで進出しても出場機会はなかった。

当時を上田はこう振り返る。「４年前は何も貢献できなかった。僕の主観ですけど、チームとしては目標としていた場所まであと一歩ではあったけど、僕自身は全然そんなことはなく、それを悔しがる権利もないような感覚。悔しいという感覚も、よく理解できないようなレベルでした」

しかし、今は違う。昨季は名門フェイエノールトで２５ゴールを挙げ、オランダリーグ初の日本人得点王に輝いた。得意とするクロスに合わせる形、ＤＦとの駆け引きで抜け出す形に加え、セットプレーでの得点も増え、万能型ＦＷとしての地位を確立した。守備を固めてきたコスタリカ相手に、攻略する方法が少なかった４年前と今では、得点パターンも格段に増えた。

日本のエースとしての重圧は、４年前以上にのしかかる。オランダ戦では無得点。上田は過去のジンクスなど意識はしないが「どんな形でもゴールを」と誓う。かつて悔しがる権利すらないと唇をかんだ若者は、４年の歳月を経て、名実ともに日本の命運を背負う大黒柱となった。チュニジアの壁をこじ開けた時。上田綺世の、本当の意味でのＷ杯が始まる。（金川 誉）

◆２２年カタールＷ杯のコスタリカ戦 １次リーグ初戦でドイツに逆転勝利を収めた日本（当時ＦＩＦＡランク２４位）は、第２戦でコスタリカ（同３１位）と対戦。日本は初戦でスペインに０―７と大敗したコスタリカに対し、Ｗ杯初戦から２戦目の先発交代としては、過去最多となる５人を変更。うちＦＷ上田ら４人はＷ杯デビュー戦だった。しかし上田は相手ＤＦラインの裏を取る得意の形をつくれず、シュート０本のまま前半のみで交代に。試合は０―０の後半３６分、日本の不用意なミスから失点し、０―１と敗れた。