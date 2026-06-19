６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。アスリートがそれぞれ父親との思い出や、影響を受けてきた言葉を振り返りました。サッカーJ１東京Ｖの中村圭佑（２１）が語る父とは―。

おなかにいる時から『野球選手にする』という感じで、小さい頃からお父さんに野球を教えてもらっていました。（当時は）浦和学院でコーチをしていたので、グラウンドに遊びに行って、練習後にお父さんや選手にキャッチボールをしてもらったりしていたので、憧れていた職業はもちろん野球選手です。ショートが好きでした。

ただ、本当は野球をやるはずだったけど、体を動かす目的で小２からサッカーチームに入っていて、小４でどっちを選ぶか決める時にサッカーを選びました。その後、チームを決める時も『お前の感覚で決めていい』と全部の選択を自分に任せてくれました。親はしっかりしているので、適当なことをやっていると怒られましたし、ちゃんとしていないと自分の中で罪悪感がある。そう思える環境で育ててもらったなと思います。

お父さんの気持ちもあるので、自分は結果を出さないといけないですし、ピッチで活躍する姿を見せたいです。