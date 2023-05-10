◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

中日は、巨人・ウィットリーに８回２死まで無安打に抑えられ、今季６度目の完封負け。１安打以下でシーズン３度目の完封負けは、１リーグ時代の１９４１年以来、８５年ぶりの屈辱となった。井上監督は「なかなか絞れなかった」と悔しさをにじませた。

過去２度の対戦で、計７点を奪った助っ人右腕に苦戦した。１５０キロ超の速球に、ナックルカーブなど多彩な変化球を織り交ぜた投球に翻弄（ほんろう）された。松中打撃統括コーチは「高めの直球に手を出してしまって、難しい攻撃になった」と敗因を分析。唯一のヒットを放った村松も「（球種を）絞らせてくれない中で、球威があったので打ちあぐねた」と唇をかんだ。

９回にマルティネスから岡林の四球と犠打で１死二塁をつくったが、福永、サノーの連続三振でゲームセット。細川も３三振を喫するなど、計１２三振で７回１失点の大野を援護できなかった。井上監督は６カードぶりの勝ち越しがかかる２１日に向け「しっかり準備してやっていく」と前を向いた。（森下 知玲）