◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】オランダが５―１で大勝し、勝ち点を４に伸ばした。２位以内確定はならなかったが、得失点差でも大きなアドバンテージを手にし、１次リーグ突破は決定的となった。

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スウェーデンは守備が崩壊し、オランダのゴールラッシュを浴びた。第１戦でチュニジアに５―１で大勝したものの、得失点差のプラス分は全て消滅。ヒューストンまで駆けつけたスタンドのスウェーデンサポーターも、意気消沈の様子だった。

これで森保ジャパンにとっては“珍事発生”となる。日本時間２１日１３時キックオフの第２戦で対戦するチュニジアに続き、第３戦でも「直近で５失点したチーム」との対戦になることが決まったのだ。スウェーデン戦は日本時間２６日の午前８時から、初戦と同じ米ダラスのダラス競技場で行われる。

これでＦ組はチュニジア―スウェーデン（１―５）、日本―オランダ（２―２）、オランダ―スウェーデン（５―１）と全３試合で得点量産の傾向となっており、３試合合計で１６ゴールが生まれている。