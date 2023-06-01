MATCH 35 グループF第2戦



2026年6月21日 2:00キックオフ（会場：ヒューストン・スタジアム)



オランダ 5-1 スウェーデン



日本と同組であるグループFの第2戦が行われた。初戦日本に2度追いつかれ、勝ち点3を逃したオランダはGL突破に向けて勝利しておきたいなか、爆発力のある攻撃陣を擁するスウェーデンと激突。スウェーデンは初戦でチュニジアに5-1の快勝を飾っており、自慢の攻撃陣がオランダ相手にも通用するのかどうかが、勝敗を分ける大きなポイントとなる。





序盤からオランダがボールを握ると、5分いきなり試合が動く。ガクポが左サイドを縦に突破すると、絶妙なクロスにブロビー。この一連のプレイの起点にもなった大型ストライカーがスタメン起用に応える。ブロビーのポストプレイをスイッチに攻め立てるオランダはスピードのある両ウイングからスウェーデンゴールに迫る。勢い止まらぬオランダは16分、マレンが右サイドのダンフリースに広げると、クロスに反応したのはまたしてもブロビー。クロスは相手に当たりコースが少し変わったが、倒れ込みながら触りネットを揺らした。早々と2失点をしたスウェーデンは思うように相手陣地に入ることができず、苦しい時間が続く。28分にはイサクとギェケレシュのカウンターからスウェーデンに決定機が来るもアヤリはうまくトラップできず。スウェーデンは2トップを攻撃の起点に少しずつリズムを掴むと、36分にはギェケレシュがボックス内から右足を振り抜くも、これはフェルブルッヘンのナイスセーブに阻まれる。徐々に勢いが出てきたスウェーデンは44分FKからラガービエルケが頭でネットを揺らす。しかし、これはギリギリオフサイドとなり、ゴールは無効に。さらに前半ATにはギェケレシュ、アヤリにチャンスが来るがゴールには至らず。前半はオランダが2点リードで折り返す。後半開始早々、オランダが3点目を決める。47分後半から入ったサマーフィルがPA内で時間を作ると、ダンフリースのクロスをガクポが押し込む。スウェーデンはまたしてもクロスから失点を許してしまう。止まらぬオランダはカウンターからサマーフィルが持ち運ぶとガクポがカットインから右足一閃。オランダは試合を決定づける4点目を決めた。58分スウェーデンが反撃の狼煙を上げる。イサクのスルーパスに途中出場のエランガが抜け出しゴール。得意のカウンターからまずは1点を返す。ギアを上げるスウェーデンは右サイドに入ったエランガのスピードを生かしてゴールに迫る。3点ビハインドのスウェーデンは前へ積極的に出ていきたいところだが、2点目が遠く時間が過ぎていく。一方オランダはボールを回しながら時計を進める。83分イサクがPAの外からシュートを放つもフェルブルッヘンがナイスセーブ。スウェーデンはなかなかオランダの牙城を崩せない。88分オランダが5ゴール目。サマーフィルがドリブルで持ち運ぶと右足を振り抜きゴール。後半から入った快速ドリブラーが日本戦に続きネットを揺らし、オランダはなんと5ゴール目をマークした。スウェーデンは意地を見せたいところだったが、これ以上得点は奪えず。第2戦はオランダが大量5ゴールを奪い、圧巻の勝利を飾った。［スコア］オランダ 5-1 スウェーデン［得点者］オランダブライアン・ブロビー（5、17）コーディ・ガクポ（47、54）クリセンシオ・サマーフィル（89）スウェーデンアンソニー・エランガ（59）［ポゼッション］オランダ 43%スウェーデン 47%中立 10%［シュート数］オランダ：10本スウェーデン：15本［枠内シュート］オランダ：7本スウェーデン：7本［イエローカード］オランダスウェーデンガブリエル・グズムンドソンヤシン・アヤリルーカル・ベリヴァル［レッドカード］オランダスウェーデンオランダフォーメーション：［4-3-3］監督：ロナルド・クーマンGKバルト・フェルブルッヘン（ブライトン）DFデンゼル・ダンフリース（インテル）ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）MFライアン・グラフェンベルフ（リヴァプール）フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）FWコーディ・ガクポ（リヴァプール）ドニエル・マレン（ローマ）ブライアン・ブロビー（サンダーランド）交代出場46分 ドニエル・マレン→クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）59分 フレンキー・デ・ヨング→トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）59分 タイアニ・ラインデルス→フース・ティル（PSV）71分 ブライアン・ブロビー→メンフィス・デパイ（コリンチャンス）90分 コーディ・ガクポ→ノア・ラング（ガラタサライ）スウェーデンフォーメーション：［3-5-2］監督：グレアム・ポッターGKクリストファー・ノルフェルト（AIKソルナ）DFグスタフ・ラガービエルケ（ブラガ）ビクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ）イサク・ヒエン（アタランタ）MFベンジャミン・ニグレン（セルティック）イェスパー・カールストロム（ウディネーゼ）ヤシン・アヤリ（ブライトン）ガブリエル・グズムンドソン（リーズ）アレクサンデル・ベルンハルトソン（ホルシュタイン・キール）FWアレクサンデル・イサク（リヴァプール）ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）交代出場55分 アレクサンデル・ベルンハルトソン→アンソニー・エランガ（ニューカッスル）55分 ベンジャミン・ニグレン→ルーカル・ベリヴァル（トッテナム）55分 イェスパー・カールストロム→ベスフォルト・ゼネリ（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）78分 ヤシン・アヤリ→タハ・アリ（マルメ）92分 ガブリエル・グズムンドソン→エリオット・ストラウド（ミェルビー）