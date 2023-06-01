［W杯マッチ35］“同じ形”からの失点続く…… 初戦大勝のスウェーデンは守備崩壊でオランダに大量5失点
MATCH 35 グループF第2戦
2026年6月21日 2:00キックオフ（会場：ヒューストン・スタジアム)
オランダ 5-1 スウェーデン
日本と同組であるグループFの第2戦が行われた。初戦日本に2度追いつかれ、勝ち点3を逃したオランダはGL突破に向けて勝利しておきたいなか、爆発力のある攻撃陣を擁するスウェーデンと激突。スウェーデンは初戦でチュニジアに5-1の快勝を飾っており、自慢の攻撃陣がオランダ相手にも通用するのかどうかが、勝敗を分ける大きなポイントとなる。
勢い止まらぬオランダは16分、マレンが右サイドのダンフリースに広げると、クロスに反応したのはまたしてもブロビー。クロスは相手に当たりコースが少し変わったが、倒れ込みながら触りネットを揺らした。早々と2失点をしたスウェーデンは思うように相手陣地に入ることができず、苦しい時間が続く。28分にはイサクとギェケレシュのカウンターからスウェーデンに決定機が来るもアヤリはうまくトラップできず。
スウェーデンは2トップを攻撃の起点に少しずつリズムを掴むと、36分にはギェケレシュがボックス内から右足を振り抜くも、これはフェルブルッヘンのナイスセーブに阻まれる。徐々に勢いが出てきたスウェーデンは44分FKからラガービエルケが頭でネットを揺らす。しかし、これはギリギリオフサイドとなり、ゴールは無効に。さらに前半ATにはギェケレシュ、アヤリにチャンスが来るがゴールには至らず。前半はオランダが2点リードで折り返す。
後半開始早々、オランダが3点目を決める。47分後半から入ったサマーフィルがPA内で時間を作ると、ダンフリースのクロスをガクポが押し込む。スウェーデンはまたしてもクロスから失点を許してしまう。止まらぬオランダはカウンターからサマーフィルが持ち運ぶとガクポがカットインから右足一閃。オランダは試合を決定づける4点目を決めた。
58分スウェーデンが反撃の狼煙を上げる。イサクのスルーパスに途中出場のエランガが抜け出しゴール。得意のカウンターからまずは1点を返す。ギアを上げるスウェーデンは右サイドに入ったエランガのスピードを生かしてゴールに迫る。
3点ビハインドのスウェーデンは前へ積極的に出ていきたいところだが、2点目が遠く時間が過ぎていく。一方オランダはボールを回しながら時計を進める。83分イサクがPAの外からシュートを放つもフェルブルッヘンがナイスセーブ。スウェーデンはなかなかオランダの牙城を崩せない。
88分オランダが5ゴール目。サマーフィルがドリブルで持ち運ぶと右足を振り抜きゴール。後半から入った快速ドリブラーが日本戦に続きネットを揺らし、オランダはなんと5ゴール目をマークした。
スウェーデンは意地を見せたいところだったが、これ以上得点は奪えず。第2戦はオランダが大量5ゴールを奪い、圧巻の勝利を飾った。
［スコア］
オランダ 5-1 スウェーデン
［得点者］
オランダ
ブライアン・ブロビー（5、17）
コーディ・ガクポ（47、54）
クリセンシオ・サマーフィル（89）
スウェーデン
アンソニー・エランガ（59）
［ポゼッション］
オランダ 43%
スウェーデン 47%
中立 10%
［シュート数］
オランダ：10本
スウェーデン：15本
［枠内シュート］
オランダ：7本
スウェーデン：7本
［イエローカード］
オランダ
スウェーデン
ガブリエル・グズムンドソン
ヤシン・アヤリ
ルーカル・ベリヴァル
［レッドカード］
オランダ
スウェーデン
オランダ
フォーメーション：［4-3-3］
監督：ロナルド・クーマン
GK
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン）
DF
デンゼル・ダンフリース（インテル）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
MF
ライアン・グラフェンベルフ（リヴァプール）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）
FW
コーディ・ガクポ（リヴァプール）
ドニエル・マレン（ローマ）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
交代出場
46分 ドニエル・マレン→クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）
59分 フレンキー・デ・ヨング→トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）
59分 タイアニ・ラインデルス→フース・ティル（PSV）
71分 ブライアン・ブロビー→メンフィス・デパイ（コリンチャンス）
90分 コーディ・ガクポ→ノア・ラング（ガラタサライ）
スウェーデン
フォーメーション：［3-5-2］
監督：グレアム・ポッター
GK
クリストファー・ノルフェルト（AIKソルナ）
DF
グスタフ・ラガービエルケ（ブラガ）
ビクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ）
イサク・ヒエン（アタランタ）
MF
ベンジャミン・ニグレン（セルティック）
イェスパー・カールストロム（ウディネーゼ）
ヤシン・アヤリ（ブライトン）
ガブリエル・グズムンドソン（リーズ）
アレクサンデル・ベルンハルトソン（ホルシュタイン・キール）
FW
アレクサンデル・イサク（リヴァプール）
ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）
交代出場
55分 アレクサンデル・ベルンハルトソン→アンソニー・エランガ（ニューカッスル）
55分 ベンジャミン・ニグレン→ルーカル・ベリヴァル（トッテナム）
55分 イェスパー・カールストロム→ベスフォルト・ゼネリ（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）
78分 ヤシン・アヤリ→タハ・アリ（マルメ）
92分 ガブリエル・グズムンドソン→エリオット・ストラウド（ミェルビー）
カットインからガクポが今日2点目！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 20, 2026
オランダが4点差をつけさらに突き放す
#FIFAワールドカップ グループF
オランダ×スウェーデン
#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/WFf7OM0IKM