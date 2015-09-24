◇女子ゴルフ ニチレイ・レディース第2日（2026年6月20日 千葉県袖ケ浦CC新袖C＝6590ヤード、パー72）

11位で出た佐藤心結（22＝ニトリ）が66の通算9アンダーで3位に浮上。24年スタンレー・レディースホンダ以来のツアー2勝目へ2打差の好位置につけた。荒木優奈（21＝Sky）が69の通算11アンダーで首位をキープ。1打差の2位に藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が続いている。

元サッカー少女の佐藤が、好調なパットに支えられ優勝争いに絡んできた。「下りや横からのラインがよく入りました。フィーリングが凄く良かったです」と笑った。今季からグリップをクロスハンドに変えストロークが安定。初日はフックラインが全く入らず、それだけを居残り練習するとこの日はフックラインについたチャンスを全て決めた。「昨日の練習で頭が整理できた」と14番で10メートルをねじ込むなど8バーディーを奪った。

兄の影響で小学1年でサッカーを始め「GK以外は全部やりました」。小学3年でゴルフに専念したものの、時間を見つけては日本代表戦を観戦に行くほどのサッカーファン。オランダ戦もテレビの前で応援した。「元々好きなのは南野拓実選手。でも今回は出ていないので推しは中村敬斗選手。写真集の緊急再配本のニュースも見ました」と笑う。最終日は日本代表のチュニジア戦とプレー時間が重なるが「日本代表も頑張ってほしいし自分も頑張りたい」とダブル歓喜を目指す。（大渕 英輔）

≪荒木 ツアー2勝目王手≫荒木が昨年のゴルフ5レディース以来のツアー2勝目に王手をかけた。「ショットの精度は落ちましたが、アプローチが結構良い感じで耐えることができました」。この日は日章学園高時代にアマの試合でよく一緒に回った藤本と同組でプレー。最終日最終組で藤本と回るのは24年九州女子アマ以来。その時は藤本に敗れ2位だった。「（同期の入谷）響ちゃんが（2勝目を挙げて）刺激になったので私も頑張りたい」と意気込んだ。