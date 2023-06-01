【ヒューストン（米国）２１日＝岡島智哉】◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

日本代表の「裏カード」となる一戦が行われ、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４に伸ばした。第１戦でチュニジアを５―１で下すなど好調に見えたスウェーデンだったが、今度は同じスコアでの大敗となり、得失点のプラス分も全てはき出してしまった。

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スウェーデンの脆さが露呈する試合となってしまった。守備が崩壊し、オランダのゴールラッシュを浴びた。

前半の決定機はスウェーデン側に多かったものの、一瞬の隙を突かれる形で５分、１７分に失点。いずれもオランダのサイド攻撃に屈する形で２点を与えた。

巻き返しを期した後半だったが、開始２分で失点しては勢いが出せない。続く９分にも失点し、試合が事実上、決してしまった。

同１４分に途中出場ＦＷエランガが速攻から追撃のゴールを決めるなど、カウンター攻撃は随所に怖さを発揮したが、敵陣ゴール前に迫るまでに至らない単発な攻撃が大多数を占めた。ＦＷヨケレス（アーセナル）、ＦＷイサク（リバプール）の２人が前を向く形で前進できる場面は限られた。

オランダのリバプールＦＷガクポらアタッカー陣の勢いにＤＦラインが対応できず、無残に失点を重ねた。勝てば決勝トーナメント進出が確定していた一戦だったが、まさかの大敗で持ち越しに。勝ち点３のまま、次戦は米ダラスで日本代表と対戦する。