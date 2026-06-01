開催：2026.6.21

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 1 [Wソックス]

MLBの試合が21日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。

タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するWソックスの先発投手はショーン・ニューカムで試合は開始した。

1回表、1番 サム・アントナッチ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 DET 0-1 CWS

5回裏、2番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 1-1 CWS

6回裏、6番 ジェームズ・アウトマン 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-1 CWS、8番 ジェーク・ロジャーズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-1 CWS

7回裏、2番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 DET 4-1 CWS

試合は4対1でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はWソックスのジョー・ロックで、ここまで0勝1敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、1勝3敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 04:34:05 更新