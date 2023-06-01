ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。初戦で日本と引き分けたオランダは1勝1分、スウェーデンは1勝1敗となった。深夜の日本ファンは、オランダの強さに衝撃を受けていた。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダはカウンターからブライアン・ブロビーが先制ゴール。グラウンダーのクロスに合わせてゴールネットを揺らすと、同17分にも再びブロビーが得点。2点をリードした。

さらに後半2分、オランダは右サイドを崩し、最後はコーディ・ガクポがゴール。同9分にもガクポは右足で得点し、4-0と大きくリードを広げた。巻き返したいスウェーデンは同14分にアンソニー・エランガがスピードを活かして抜け出しゴール。1点を返したが、オランダは同44分にクリセンシオ・サマーフィルが得点。5-1と突き放した。

日本では深夜スタートの一戦。X上の視聴者は「ここまで差がつくのは想定外」「日本こいつらに引き分けてんのすごい」「オランダ強すぎて日本の株が上がってるわ」「ホントよく引き分けに持ち込めたな」「オランダ5点て？！」「1位通過は日本も大量得点が必要だ……」「日本2位通過かもしれんやんこれ」などと驚きの声を上げていた。

オランダは、第1節で日本に2-2でドロー。スウェーデンはチュニジア相手に5-1で勝っていた。日本は今日、メキシコ・モンテレイでチュニジアとの第2戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）