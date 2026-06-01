◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ5―1スウェーデン（2026年6月20日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、日本と同じF組のオランダ（FIFAランク8位）がスウェーデン（FIFAランク34位）に5―1と大勝。今大会初勝利を飾り暫定首位に浮上。1次リーグでの無敗記録を18試合（13勝5分け）に更新。決勝トーナメントも含めた成績としてはブラジルを抜いて14試合連続不敗という新記録も樹立した。

引き分けた日本戦に続き2試合連続の先発出場となったFWハクポ（リバプール）は開始5分で先制ゴールをアシスト。後半には2ゴールを決めるなど2得点1アシストの活躍で勝利に貢献した。

FWハクポといえば日本―オランダ戦を放送したNHKでの中継が話題に。解説を務めた元日本代表MF本田圭佑（40）が「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」といったフレーズや“本田節”をアシストした実況の小宮山晃義アナウンサー（42）の手腕にも注目が集まった。

そのFWハクポの活躍にネットからは「ガクポ決めた」「今日も1に2に3にガクポ」「またガクポ絡んだ」「やっぱガクポ。本田さんじゃないけど」と反響。さらに「本田さんに見せたい」「本田さん解説通り」「やっぱり本田解説は凄かった」「本田圭佑の解説は本質をついていた」など、再び“本田の解説”が脚光を浴びていた。