丸山隆平主演舞台「water」上演決定 記憶の断片散りばめられた半自伝的作品
【モデルプレス＝2026/06/21】SUPER EIGHTの丸山隆平が主演を務める舞台『water』が、9月27日から10月25日に東京グローブ座、11月7日から10日に京都劇場にて上演されることが決定した。
【写真】SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、武道館を掌握
日常の記憶や感情、人と人との関係性を繊細な言葉と身体表現で描き出す独自の作風で注目を集める劇作家・演出家の藤田貴大。演劇団体マームとジプシーの主宰を務め、近年ではイタリアの劇場やフェスティバルと連携した国際共同製作作品『Chair／IL POSTO』を手がけ、韓国の国際舞台芸術フェスティバルでの上演やイタリア4都市ツアーを実施するなど、海外でも精力的に活動しています。また、演劇作品にとどまらず、児童向け作品、ダンス、文学館や美術館とのコラボレーションなど、多彩な領域で創作活動を展開し続けている。
『water』は、丸山が友人の勧めで観劇したマームとジプシーの公演をきっかけに藤田の作品に興味を持ち、その後、京都で上演された『cocoon』の観劇を通じて藤田本人と出会ったこと、そして時を同じくして、藤田が京都でリサーチを進めていたことが重なり、動き始めた企画。さらに、丸山自身が京都出身であることも結びつき、いくつもの偶然が同時多発的に交差する中で、作品の構想が一気に立ち上がっていった。
本作の創作にあたり、藤田と丸山は対話を重ねるだけでなく、実際に京都を訪れ、丸山が幼少期から親しんできた場所を共に巡った。当時の風景や記憶を辿りながら、ゆかりのある場所へも赴き取材も実施。そこで語られたのは、特別な出来事ではなく、誰もが持っているような幼少期の記憶や地元での日常だった。
本作は、丸山の記憶の断片を散りばめながら、藤田の視点で見つけた京都という土地、そして虚構の世界を織り交ぜて描いた半自伝的作品。観客それぞれが作品の中に自分自身の記憶や原風景を重ね合わせる瞬間があることだろう。
主演を務めるのは丸山。近年、映画『金子差入店』や舞台『浪人街』、『oasis』など話題作に出演し、複雑な内面を抱える人物を熱演。人間の弱さや孤独、葛藤を繊細に描き出す表現力は、俳優としてさらなる評価を高めている。本作では主人公の＜わたし＝丸山隆平＞を演じる。藤田が創る虚構の世界で、丸山が等身大の自分を自ら演じるという新たな挑戦に挑む。
共演に、マームとジプシーや演劇ユニットチェルフィッチュのメンバーとして国内外で活動し、演劇以外にもナレーションや文筆活動を行う青柳いづみ。映画『君は映画』、『サマーフィルムにのって』、『港に灯がともる』、『もっと超越した所へ。』など話題作への出演を重ねるほか、独自の感性を生かしたアート活動にも積極的に取り組む伊藤万理華。映画『箱の中の羊』やNetflixシリーズ『イクサガミ』、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、『光る君へ』などで確かな演技力を発揮する実力派俳優、植木祥平。蜷川幸雄演出作品で研鑽を積み、数々の舞台や映像作品に出演し、2019年『CITY』、2022年『cocoon』などマームとジプシー作品にも出演し、藤田の演出を経験している内田健司。お笑いコンビ男性ブランコのメンバーで、独創的なコントと演技力を武器に、ドラマ『時すでにおスシ！？』や『令和に官能小説作ってます』などに出演、俳優としても活躍する平井まさあき。映画『ミッシング』、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』、舞台『シッダールタ』、『ハムレット』など話題作に出演し、マームとジプシーの作品にも多数参加する山本直寛。さらに、世界的ダンスパフォーマンスグループs**t kingzのリーダー兼振付師で、国内外の著名アーティストの振付を手掛ける一方、NHK連続テレビ小説『エール』や『Believe−君にかける橋−』、『3000万』など話題作への出演を重ね、俳優としても活躍の幅を広げている持田将史ら、実力派俳優陣が集結した。
水は、どこで生まれて、どこへ行くのだろう。その流れを想像するとき、私たちは遠い時間や土地、誰かの暮らしとのつながりといった、人の営みに触れることができる。『water』は、そんな見えない循環に想いを巡らせるきっかけとなる作品である。（modelpress編集部）
わたしは、どこかの、だれかと、つながっている。
聴こえる音は、声は、やがて―――
わたし（丸山隆平）は、マネージャーを連れて、1日だけ地元に戻った。懐かしい友人、アルバイト時代の先輩と再会して、思い出したこと。改めて意識する、この土地の“水”の存在。水は、どこで生まれて、どこへ行くのだろう。
夕暮れから真夜中、そして夜明けまでの時間。現実と虚構の淡いを行き来する。
丸山さんとは会うとお互いずっとふざけ合っている仲ですが、彼は本当に正直な人で、僕の無茶な質問に対しても全部真正面から応えてくれます。時折、めちゃくちゃ真顔になるんです。何事にも真面目に取り組んでいる人だからこそ、一緒に作品を作りたいと自然に思わせてくれます。丸山さんとは何度もお会いし、実際に一緒に京都へ行って彼の記憶の場所を歩いてみたり、時間を共有してきました。京都では様々な人たちからお話しを聞き、丸山さんからも幼少期から京都を出るまでの時間について、たっぷりお話しを聞きました。それはなにも特別な話しではなく、誰しもにあるような、幼少期の話しです。観に来ていただく皆さんにも、この作品に転がっている丸山さんの記憶の断片や、僕が作る京都という土地、そして虚構の世界を見つめながら、どこかご自身の体験や記憶と重ねる部分があるような気がしています。丸山さんをはじめ、キャストのみなさんの魅力が、めちゃくちゃよい形で舞台にのっている状況を作りたいと思っているので、ぜひご期待ください。
藤田さんは人間という生き物の不毛とも言える営みを、愛を持ちながらも冷静に見つめて、残酷なまでに美しく作品に落とし込むことの出来る、愛すべき変態…だと、思います。一言で言えば、まさに芸術家です。そんな彼が今作では京都を今までにない新たな視点で描いてくださっています。決して僕個人の物語ではなく、皆様の日頃の生活と重なってインプット、観劇後のアウトプットになっている事を想像してニヤニヤするような作品だと思います。丸山隆平42歳。まだまだ経験していない事があるのだなと、この作品に出会ってきっと感じる事でしょう。皆様にとっても、どんな作品になっていくのかが今から楽しみでなりません。是非とも、この機会に普段劇場に足を運ばれない方々にも観劇していただきたいです。そして、リアルと虚構の間の舞台という現象を目の当たりにした時、どんな感情が生まれるのかを体感していただけたら、これほど喜ばしいことはないです。それでは、皆様劇場で。
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【写真】SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、武道館を掌握
◆丸山隆平主演舞台「water」上演決定
日常の記憶や感情、人と人との関係性を繊細な言葉と身体表現で描き出す独自の作風で注目を集める劇作家・演出家の藤田貴大。演劇団体マームとジプシーの主宰を務め、近年ではイタリアの劇場やフェスティバルと連携した国際共同製作作品『Chair／IL POSTO』を手がけ、韓国の国際舞台芸術フェスティバルでの上演やイタリア4都市ツアーを実施するなど、海外でも精力的に活動しています。また、演劇作品にとどまらず、児童向け作品、ダンス、文学館や美術館とのコラボレーションなど、多彩な領域で創作活動を展開し続けている。
◆丸山隆平、実際に京都へ 幼少期から親しんできた場所巡る
本作の創作にあたり、藤田と丸山は対話を重ねるだけでなく、実際に京都を訪れ、丸山が幼少期から親しんできた場所を共に巡った。当時の風景や記憶を辿りながら、ゆかりのある場所へも赴き取材も実施。そこで語られたのは、特別な出来事ではなく、誰もが持っているような幼少期の記憶や地元での日常だった。
本作は、丸山の記憶の断片を散りばめながら、藤田の視点で見つけた京都という土地、そして虚構の世界を織り交ぜて描いた半自伝的作品。観客それぞれが作品の中に自分自身の記憶や原風景を重ね合わせる瞬間があることだろう。
◆「water」独自の感性と実力を兼ね備えた俳優たちが集結
主演を務めるのは丸山。近年、映画『金子差入店』や舞台『浪人街』、『oasis』など話題作に出演し、複雑な内面を抱える人物を熱演。人間の弱さや孤独、葛藤を繊細に描き出す表現力は、俳優としてさらなる評価を高めている。本作では主人公の＜わたし＝丸山隆平＞を演じる。藤田が創る虚構の世界で、丸山が等身大の自分を自ら演じるという新たな挑戦に挑む。
共演に、マームとジプシーや演劇ユニットチェルフィッチュのメンバーとして国内外で活動し、演劇以外にもナレーションや文筆活動を行う青柳いづみ。映画『君は映画』、『サマーフィルムにのって』、『港に灯がともる』、『もっと超越した所へ。』など話題作への出演を重ねるほか、独自の感性を生かしたアート活動にも積極的に取り組む伊藤万理華。映画『箱の中の羊』やNetflixシリーズ『イクサガミ』、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、『光る君へ』などで確かな演技力を発揮する実力派俳優、植木祥平。蜷川幸雄演出作品で研鑽を積み、数々の舞台や映像作品に出演し、2019年『CITY』、2022年『cocoon』などマームとジプシー作品にも出演し、藤田の演出を経験している内田健司。お笑いコンビ男性ブランコのメンバーで、独創的なコントと演技力を武器に、ドラマ『時すでにおスシ！？』や『令和に官能小説作ってます』などに出演、俳優としても活躍する平井まさあき。映画『ミッシング』、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』、舞台『シッダールタ』、『ハムレット』など話題作に出演し、マームとジプシーの作品にも多数参加する山本直寛。さらに、世界的ダンスパフォーマンスグループs**t kingzのリーダー兼振付師で、国内外の著名アーティストの振付を手掛ける一方、NHK連続テレビ小説『エール』や『Believe−君にかける橋−』、『3000万』など話題作への出演を重ね、俳優としても活躍の幅を広げている持田将史ら、実力派俳優陣が集結した。
水は、どこで生まれて、どこへ行くのだろう。その流れを想像するとき、私たちは遠い時間や土地、誰かの暮らしとのつながりといった、人の営みに触れることができる。『water』は、そんな見えない循環に想いを巡らせるきっかけとなる作品である。（modelpress編集部）
◆あらすじ
わたしは、どこかの、だれかと、つながっている。
聴こえる音は、声は、やがて―――
わたし（丸山隆平）は、マネージャーを連れて、1日だけ地元に戻った。懐かしい友人、アルバイト時代の先輩と再会して、思い出したこと。改めて意識する、この土地の“水”の存在。水は、どこで生まれて、どこへ行くのだろう。
夕暮れから真夜中、そして夜明けまでの時間。現実と虚構の淡いを行き来する。
◆【作・演出】藤田貴大コメント
丸山さんとは会うとお互いずっとふざけ合っている仲ですが、彼は本当に正直な人で、僕の無茶な質問に対しても全部真正面から応えてくれます。時折、めちゃくちゃ真顔になるんです。何事にも真面目に取り組んでいる人だからこそ、一緒に作品を作りたいと自然に思わせてくれます。丸山さんとは何度もお会いし、実際に一緒に京都へ行って彼の記憶の場所を歩いてみたり、時間を共有してきました。京都では様々な人たちからお話しを聞き、丸山さんからも幼少期から京都を出るまでの時間について、たっぷりお話しを聞きました。それはなにも特別な話しではなく、誰しもにあるような、幼少期の話しです。観に来ていただく皆さんにも、この作品に転がっている丸山さんの記憶の断片や、僕が作る京都という土地、そして虚構の世界を見つめながら、どこかご自身の体験や記憶と重ねる部分があるような気がしています。丸山さんをはじめ、キャストのみなさんの魅力が、めちゃくちゃよい形で舞台にのっている状況を作りたいと思っているので、ぜひご期待ください。
◆【出演】丸山隆平コメント
藤田さんは人間という生き物の不毛とも言える営みを、愛を持ちながらも冷静に見つめて、残酷なまでに美しく作品に落とし込むことの出来る、愛すべき変態…だと、思います。一言で言えば、まさに芸術家です。そんな彼が今作では京都を今までにない新たな視点で描いてくださっています。決して僕個人の物語ではなく、皆様の日頃の生活と重なってインプット、観劇後のアウトプットになっている事を想像してニヤニヤするような作品だと思います。丸山隆平42歳。まだまだ経験していない事があるのだなと、この作品に出会ってきっと感じる事でしょう。皆様にとっても、どんな作品になっていくのかが今から楽しみでなりません。是非とも、この機会に普段劇場に足を運ばれない方々にも観劇していただきたいです。そして、リアルと虚構の間の舞台という現象を目の当たりにした時、どんな感情が生まれるのかを体感していただけたら、これほど喜ばしいことはないです。それでは、皆様劇場で。
【Not Sponsored 記事】