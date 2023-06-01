日本はよく引き分けた…猛烈オランダ、スウェーデンに５−１大勝！伏兵ブロビー＆あのガクポが２発！F組先行２節は思わぬ結果に【W杯】
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表とスウェーデン代表がアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。
開始５分、初戦で森保ジャパンと２−２で引き分けたオランダがいきなり先制。速攻から、日本戦では84分から出場したブロビーが、ガクポのお膳立てでゴールに流し込んだ。
勢いに乗る24歳の伏兵ブロビーは、17分にドゥムフリースからのクロスにスライディングで反応し、再び得点する。
６日前にチュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンは、29分に鋭いカウンターを発動。アヤリがヨケレスからペナルティエリア内でパスを受けるも、胸トラップが大きくなり、ビッグチャンスを逃す。さらに、44分にはFKからラーゲルビエルケがヘッドでネットを揺らすが、オフサイドで得点は認められない。
２−０で折り返したオランダは、後半開始直後の47分にもう１点を加える。得点者は、日本戦時に解説の本田圭佑から「11番がめっちゃうざい」と徹底警戒されたガクポだ。右サイドで躍動するドゥムフリースのクロスに合わせた。
オランダの猛攻は止まらない。キレキレのガクポが、ペナルティエリア左から得意のカットインを炸裂させ、リードを４点に広げる。
ただ、スウェーデンが59分に１点を返す。途中出場のエランガが、イサクのアシストでカウンターを仕留めた。
試合を完全に決めたいオランダは、72分に殊勲のブロビーを下げ、10番のデパイを送り込む。
その後、89分にオランダのサマービルが２試合連続ゴールを挙げ、結局５−１でタイムアップ。欧州の強豪対決はオランダが大勝という思わぬ結果になった。オレンジ軍団の猛烈な強さが際立ったこの試合を見ても、日本はよく引き分けたと言えそうだ。
F組のもう１カードは、日本時間21日13時から行なわれ、森保ジャパンとチュニジアが激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が「めっちゃうざい」と評したガクポ、鮮烈２発
開始５分、初戦で森保ジャパンと２−２で引き分けたオランダがいきなり先制。速攻から、日本戦では84分から出場したブロビーが、ガクポのお膳立てでゴールに流し込んだ。
勢いに乗る24歳の伏兵ブロビーは、17分にドゥムフリースからのクロスにスライディングで反応し、再び得点する。
２−０で折り返したオランダは、後半開始直後の47分にもう１点を加える。得点者は、日本戦時に解説の本田圭佑から「11番がめっちゃうざい」と徹底警戒されたガクポだ。右サイドで躍動するドゥムフリースのクロスに合わせた。
オランダの猛攻は止まらない。キレキレのガクポが、ペナルティエリア左から得意のカットインを炸裂させ、リードを４点に広げる。
ただ、スウェーデンが59分に１点を返す。途中出場のエランガが、イサクのアシストでカウンターを仕留めた。
試合を完全に決めたいオランダは、72分に殊勲のブロビーを下げ、10番のデパイを送り込む。
その後、89分にオランダのサマービルが２試合連続ゴールを挙げ、結局５−１でタイムアップ。欧州の強豪対決はオランダが大勝という思わぬ結果になった。オレンジ軍団の猛烈な強さが際立ったこの試合を見ても、日本はよく引き分けたと言えそうだ。
F組のもう１カードは、日本時間21日13時から行なわれ、森保ジャパンとチュニジアが激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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