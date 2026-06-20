◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ5―1スウェーデン（2026年6月20日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、日本と同じF組のオランダ（FIFAランク8位）がスウェーデン（FIFAランク34位）に5―1と大勝。今大会初勝利を飾り暫定首位に浮上。1次リーグでの無敗記録を18試合（13勝5分け）に更新。決勝トーナメントも含めた成績としてはブラジルを抜いて14試合連続不敗という新記録も樹立した。今大会初スタメンに抜てきされたFWブライアン・ブロビー（24＝サンダーランド）は前半だけで2得点と活躍。記念すべきオランダ代表のW杯通算100得点目をマークした。

ドロー発進のオランダは日本戦からスタメン1人を変更。その日本戦でゴールを決めたFWシュメルビル（ウェストハム）がベンチスタートとなり、FWブロビー（サンダーランド）が先発起用。練習中の負傷で欠場する可能性があると地元メディアから報じられたMFデヨング（バルセロナ）は無事にスタメン入りした。

序盤から攻勢を仕掛けると前半5分に先制ゴール。GKからのロングキックをFWブロビーがポストプレーで味方に落とすと、そのままゴール前へ。左サイド、FWハクポからのクロスを押し込みW杯2試合目の出場で初得点を決めた。

続く同17分、FWブロビーはDFドゥムフリス（インテル・ミラノ）の右からのグラウンダーのクロスに飛び込み右足で追加点。“ビースト”の相性で知られる鋭い得点感覚を見せつけた。また、これがオランダ代表がW杯で決めた通算100点目というメモリアル弾となった。

後半立ち上がりにも攻勢を仕掛け開始2分、FWハクポがDFドゥムフリスの右からのクロスを押し込み3点目。さらにFWハクポは同9分、左サイドからのカットインから右足一閃。ニアサイドをぶち抜く豪快なシュートを決め、4―0とリードを広げた。

その後、1点を返されるも同44分に途中出場のFWシュメルビルがダメ押し弾。今大会初勝利で勝ち点を4に伸ばし、暫定首位に浮上。1次リーグでの無敗記録を18試合（13勝5分け）に更新。決勝トーナメントを含めた成績では3位に入った14年ブラジル大会から公式記録で引き分け扱いとなるPK負けの2試合を含め14試合連続不敗とし、ブラジルを抜く新記録を樹立し決勝トーナメント進出へ向け大きく前進。1次リーグ最終戦となる第3戦は25日（日本時間26日）にチュニジアと対戦する。