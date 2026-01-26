ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日、真美子夫人（２９）が第２子を出産したことをインスタグラムで発表した。１９日（日本時間２０日）の本拠地・オリオールズ戦は父親としての役割を果たすために欠場。球団は配偶者の出産に伴う休暇で「今週末のどこかで復帰する予定」としていたが、２０日（同２１日）の同戦にも復帰する可能性が出てきた。主役不在をカバーし、９回逆転サヨナラで４連勝となったチームがますます勢いづくことになりそうだ。

現地時間の２０日未明、大谷がインスタグラムを更新し、第２子誕生を報告した。真美子夫人との連名で「私たちの人生において、再びこの素晴らしい一日を共に過ごせることを心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英語でつづった。

添付された画像には、愛犬デコピンのＴシャツを着た赤ちゃんが水色のおくるみに包まれている写真や、第１子が誕生した時と同じく、赤ちゃんの足やデコピンの顔も掲載された。性別は明記していないが、長女の時はピンクだったことを考えると…。想像は膨らむばかりだが、いずれにせよ、大谷家に新たな“リトルルーキー”が加入した。

まだ日付が変わる前。ドジャースタジアムには普段と違う空気が流れていた。午後３時。報道陣にクラブハウスが公開された。大谷の姿はない。制限時間が終わる３時５０分になっても姿を見せなかった。普段、午後３時頃に発表されるスタメンも出ない。左膝の違和感が再発か？ そんな不安もよぎる中、同５時１１分に明らかになった先発メンバーに大谷の名前はなかった。８分後。球団は「父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する予定」と公表した。

第１子の時と違って事前情報のなかったサプライズ。ロバーツ監督も「ごく最近知った。本当に最近」と告白した上で「（出産が）近いとは思っていた。そういう状況だった」。試合前の会見では理由を明かさなかった指揮官は「彼のプライバシーを尊重していたんだ」とほほ笑んだ。復帰時期は「明日になれば分かると思う」とした。この日、大谷は「父親リスト」に入らず、ドジャースはベンチに１人少ない状況で戦っていた。誰かを代わりに呼ぶほどでもないということでもあり、早ければ２０日（同２１日）の試合から復帰する可能性もありそうだ。

大谷が花巻東（岩手）時代に書いた「人生設計シート」。私生活の目標でいえば２８歳で「男の子誕生」、３１歳で「女の子誕生」、３３歳で「次男誕生」と続く。第１子誕生は２年遅れの３０歳で迎えたが、第２子誕生は３１歳で一致した。何もかもかなえてしまうのが大谷という男。ワールドシリーズ３連覇、日本人初のサイ・ヤング賞へ―。幸せパワーが唯一無二の存在をまた強くする。（中村 晃大）

◆大谷の第１子誕生 大谷は２４年１２月２８日（日本時間２９日）に自身のインスタグラムで真美子夫人が妊娠したことを発表。性別などは明らかにしなかったが、愛犬・デコピン、ピンクのベビー服などが写った１枚の写真を投稿し「もうすぐ私たち家族に『リトルルーキー』が加わることが待ちきれません！」。２５年４月１８日（同１９日）に産休制度「父親リスト」入りし、１９日（同２０日）に真美子夫人が長女を出産したことをインスタグラムで報告。同日夜にロサンゼルスからテキサスに移動すると、２０日（同２１日）の敵地・レンジャーズ戦で３試合ぶりに復帰した。

◆高校生の大谷が「人生設計シート」を記した主な項目

１８歳 メジャー入団

２０歳 メジャー昇格

２２歳 サイ・ヤング賞

２３歳 ＷＢＣ日本代表

２６歳 ワールドシリーズ優勝、結婚

２７歳 ＷＢＣ日本代表ＭＶＰ

２８歳 男の子誕生

３１歳 女の子誕生

３２歳 ワールドシリーズ２度目の制覇

３３歳 次男誕生

３４歳 ワールドシリーズ３度目の制覇

４０歳 引退試合ノーヒットノーラン