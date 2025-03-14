「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の丸山隆平（４２）が９月に上演する舞台「ｗａｔｅｒ」（演出・藤田貴大氏）で主演することが２０日、分かった。

今作は幼少期を京都で過ごした丸山の記憶をベースに、虚構の世界を織り交ぜて描く半自伝的作品。一日だけ地元に戻ったわたし（丸山）が友人、アルバイト時代の先輩と再会し、土地にある“水”の存在を再認識。夕暮れから夜明けまでの時間で現実と虚構を行き来する物語となっている。

丸山は、今作の創作にあたり、演出家の藤田氏とともに京都を訪問した。幼少期から親しんできた場所を巡り、当時の風景や記憶を辿りながら、ゆかりのある場所への取材も実施。誰もが持っているような幼少期の記憶や地元での日常に触れ、解像度を高めた。

自身の半自伝的作品ではあるものの「決して僕個人の物語ではなく、皆様の日頃の生活と重なるような作品」と強調。「丸山隆平４２歳。まだまだ経験していない事があるのだなと感じる事でしょう。そして、リアルと虚構の間の舞台という現象を目の当たりにした時、どんな感情が生まれるのかを体感していただけたら」と呼び掛けた。

共演者には、青柳いづみ（年齢非公表）や伊藤万理華（３０）、植木祥平（４３）ら。公演は９月２７日〜１０月２５日まで東京グローブ座、１１月７〜１０日まで京都劇場で行われる。