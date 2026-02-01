タレントの中山秀征がこのほど、東京・有楽町のニッポン放送で、７月６日からＢＳ１０でスタートする「中山秀征の有楽町で達いまＳＨＯＷ」（月曜・午後７時）の取材会に登場した。

ニッポン放送でオンエアしている同番組を、７月からはＢＳ１０でも放送。演歌・歌謡曲の活性化及び、新たなスター・ヒット曲の輩出を目的に、ニッポン放送から生ライブショーとして届ける公開収録番組となっている。ＭＣを務める中山は「番組は（来年で）１５年目を迎えまして、長寿番組になりつつあるんですけど（テレビ放送をきっかけに）まだ見たことがない人、初めてご覧になる方に楽しんでもらえれば。番組はいつも通り、皆さんの歌とトークなので、パワーアップしていければ」と意気込んだ。

番組で印象に残っている事を聞かれると、第１回放送を回想し、「北島三郎さんから始まったんですね。御大が最初に登場してくださって、『歌謡界を盛り上げて欲しい』ということで登場してくれて、緊張したのを覚えています」。それから多くのアーティストがゲストで登場したが、「中でも五木ひろしさんが来ると、一緒に歌ってしまうコーナーがありまして。いろいろなコラボをする機会もあるので、個人的にも楽しませていただいている」と語った。

歌謡曲の魅力については、「僕は昭和歌謡が大好きで、小さい頃からハチトラ（８トラックカセット）で（石原）裕次郎さんや（美空）ひばりさんを聴いて育ちました。そういった名曲を（番組で）歌ってくださる機会も多いので、昭和の名曲は色あせず、歌い継がれていくなと。そして、また次の世代に歌われて、歌は生き続けているんだなって思います」としみじみ語った。

取材会には、初回ゲストの中村美津子、若山かずさ、青木ありあも出席した。