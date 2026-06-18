◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 オランダ５―１スウェーデン（２０日、ヒューストン競技場）

オランダ（ＦＩＦＡランク８位）が、スウェーデンと（同３８位）と対戦し、５―１で勝利した。

オレンジ軍団がスウェーデンに完勝した。先制は前半５分。カウンターから左ウィングのＦＷハクポがエリア内でＤＦとキーパーの間にグラウンダーのクロスを入れ、中央で待ち構えていたＦＷブロビーが合わせた。さらに同１７分には、右サイドバックＤＦドゥムフリスからのグラウンダーのクロスに最後は再びＦＷブロビーがあわせた。

後半に入ってもオランダは止まらない。開始直後の後半２分にＦＷハクポがＦＷサマーフィルのクロスに反応して３点目。さらに同１７分にはＦＷハクポがエリア内で右足を振り抜き、自身この日２ゴール目となる４点目を奪った。さらに後半４４分には中央でのコンビネーションから、最後はＦＷサマーフィルが抜け出し右足を振り抜きダメ押しの５点目を決めた。

反撃したいスウェーデンだったが、後半１４分の１点のみ。チャンスは作ったものの、ゴール前でのオランダの堅い守備に屈した。

これでオランダは勝ち点を４に積み上げ、暫定的にＦ組の首位に立った。敗れたスウェーデンは初戦で５得点を取ったものの（対チュニジア ５〇１）、４失点１得点により得失点差＋１と、初戦の貯金をはき出す痛恨の敗戦となった。

また通算対戦成績はオランダの１２勝６分け８敗となった。