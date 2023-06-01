25年の「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞に選出された丹野叡（たんの・さとい、21）が6月21日付でプロダクション尾木に所属することが20日、分かった。同コンテストで、読者投票1位を獲得するなど注目を集め、多数の事務所と面談を行い、所属が決まった。

北海道生まれで、180センチの身長を生かし、テニス、水泳、アクロバットなど運動全般が得意という。

以下コメント。

大河ドラマを見たことがきっかけで俳優を志し、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストへの挑戦を経て、こうして俳優人生の第1歩を踏み出せることを大変うれしく思っています。

僕の大きな目標は大河ドラマの主演を務めることです。俳優を志すきっかけとなった作品の舞台に、いつか主演として立てるよう、日々自分自身と向き合いながら、現状に満足することなく、1歩1歩実力を積み上げていきたいと思っています。

また、事務所の先輩である仲間由紀恵さんの代表作のひとつである「ごくせん」のような学園ドラマにも挑戦し、多くの方の青春や人生の一部として記憶に残る作品を届けられる俳優になりたいと思っています。

そしていつか、「丹野叡が出演しているから見てみよう」と思っていただけるような俳優になり、誰かの憧れや夢になれる存在を目指しています。

俳優という仕事に情熱と愛と誇りを持ち、自分の掲げた目標を夢だけで終わらせることなく、覚悟を持って挑戦し続けていきます。