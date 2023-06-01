SUPER EIGHT丸山隆平、半自伝的舞台で主演 幼少期で過ごした京都の記憶がベースに「どんな作品になっていくのかが今から楽しみ」

SUPER EIGHT丸山隆平、半自伝的舞台で主演 幼少期で過ごした京都の記憶がベースに「どんな作品になっていくのかが今から楽しみ」