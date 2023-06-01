中山秀征、15年目に突入の公開収録番組がBS10でも放送スタート 長寿番組の秘訣は「新鮮な気持ち」
タレントの中山秀征がこのほど、東京・有楽町にあるニッポン放送のイマジンスタジオで行われた音楽番組『中山秀征の有楽町で逢いまSHOW♪』の取材会に参加した。
【写真】笑顔がかわいい！あざやかな色のトップスを着た青木ありあ
演歌・歌謡曲の活性化、新たなスター・ヒット曲の輩出を目的とした生ライブショーの公開収録番組。全国無料のBS放送局「BS10」でも7月から放送を開始する。
中山は「これからBS10さんから全国で放送される。『中山秀征の有楽町で逢いまSHOW♪』はニッポン放送のラジオで日曜日の朝にやっています。BS10さんで全国で初めて流れる。番組は15年目に入りまして。非常に長い長寿番組になっている。皆さんにご愛顧いただいている。でも、まだ見たことがない、こういう番組があったのか、と初めてご覧になる方も大いに楽しんでいただければと思います。番組自体はいつも通り、楽しく歌とトークを。より一層パワーアップできればと思います」と笑顔を見せた。アシスタントの石川みゆきアナは「ステージと客席の近さが自慢。この迫力ある歌手の皆さんの歌声の雰囲気を味わっていただければと思います」と呼びかけた。
この日のゲストは中村美律子、若山かずさ、青木ありあの3人。番組開始当初から参加している中村は「こんな客席と近い番組はあるもんやないですから。これを皆さんに見ていただける絶好のチャンスを得た。今後ともよろしくお願いいたします」とにっこり。若山は「私のファンクラブの皆さんも、これからBS10でも見ていただける。『本当に楽しみが増えた』と言っておりました。この番組は20年、30年と続くと思うので私たちも新曲や昭和の名曲を歌わせていただければと思います」と発信。青木ありあは「BS10での初回放送という記念すべき回に新人アーティストという枠で参加させていただくことになり、光栄に思います。そして、おめでとうございます」とあいさつし、中村＆若山は「しっかりしてるわ〜」と驚き。先輩のアシストで笑顔になった青木は「お客様との距離が本当に近くて。皆さんの笑顔を見ながら歌うことができて気持ちよかったです。楽しく歌うことができました」と感謝した。
15年目を迎えた番組。今までの思い出を問われると中山は「数多くのゲストが毎週登場してくださった。普段はお話できない方が出演されたり、これまであまり話されていない内容をお話されていたりしました。あと意外とNGなんかもあって面白い（笑）。ここ（公開収録）でしかわからないことがあります。そんなことも、この番組ならでは」と裏話。そして「第1回目のゲストが北島三郎さん。御大が最初に登場してくださって『昭和歌謡をしっかりつないでほしい。歌謡界を盛り上げてほしい』と始まったのを記憶しています。非常に緊張したのを覚えています（笑）。五木ひろしさんが来ると私は一緒に歌ってしまうコーナーがありまして。何度も五木ひろしさんといろんなコラボをさせていただいた。そういう機会もあるので、歌手の方にはご迷惑をお掛けしているかもしれないですが非常に楽しませていただいています」と笑顔で話していた。
長寿番組になった秘訣も。中山は「新鮮な気持ち。このスタジオに来るのが楽しみですし、歌手の皆さんにお会いして、普段はなかなかお会いできない方とお話ができる。生で歌を聴けるのも僕自身が楽しみにしている。それじゃないかなと思いますね」と述懐していた。
【写真】笑顔がかわいい！あざやかな色のトップスを着た青木ありあ
演歌・歌謡曲の活性化、新たなスター・ヒット曲の輩出を目的とした生ライブショーの公開収録番組。全国無料のBS放送局「BS10」でも7月から放送を開始する。
中山は「これからBS10さんから全国で放送される。『中山秀征の有楽町で逢いまSHOW♪』はニッポン放送のラジオで日曜日の朝にやっています。BS10さんで全国で初めて流れる。番組は15年目に入りまして。非常に長い長寿番組になっている。皆さんにご愛顧いただいている。でも、まだ見たことがない、こういう番組があったのか、と初めてご覧になる方も大いに楽しんでいただければと思います。番組自体はいつも通り、楽しく歌とトークを。より一層パワーアップできればと思います」と笑顔を見せた。アシスタントの石川みゆきアナは「ステージと客席の近さが自慢。この迫力ある歌手の皆さんの歌声の雰囲気を味わっていただければと思います」と呼びかけた。
15年目を迎えた番組。今までの思い出を問われると中山は「数多くのゲストが毎週登場してくださった。普段はお話できない方が出演されたり、これまであまり話されていない内容をお話されていたりしました。あと意外とNGなんかもあって面白い（笑）。ここ（公開収録）でしかわからないことがあります。そんなことも、この番組ならでは」と裏話。そして「第1回目のゲストが北島三郎さん。御大が最初に登場してくださって『昭和歌謡をしっかりつないでほしい。歌謡界を盛り上げてほしい』と始まったのを記憶しています。非常に緊張したのを覚えています（笑）。五木ひろしさんが来ると私は一緒に歌ってしまうコーナーがありまして。何度も五木ひろしさんといろんなコラボをさせていただいた。そういう機会もあるので、歌手の方にはご迷惑をお掛けしているかもしれないですが非常に楽しませていただいています」と笑顔で話していた。
長寿番組になった秘訣も。中山は「新鮮な気持ち。このスタジオに来るのが楽しみですし、歌手の皆さんにお会いして、普段はなかなかお会いできない方とお話ができる。生で歌を聴けるのも僕自身が楽しみにしている。それじゃないかなと思いますね」と述懐していた。