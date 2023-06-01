大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。「弁護士がギャンブルにハマらない理由」について語った。

番組では、橋下氏とメッセンジャー黒田有（56）、サッカー元日本代表GKの本並健治氏（61）が大阪市福島区でロケ。山椒（さんしょ）料理の専門店を訪れたところ、店主がギャンブルで多額の借金を負ったという話を聞いた。

これに、橋下氏は「僕ら弁護士って、あんまりギャンブルにハマるの、少ないんですよ」と切り出した。

その理由について、「裁判が、もうギャンブルみたいなものなんで。あの（裁判の勝ち負けの）ドキドキ感をずっと…日々あれなので。金を積んでのバカラとかで札を引っ張ってくる時の…って、みんな言うんですけども、僕らは判決を聞く時」と語った。

黒田が「これは絶対100％勝ちやって言っても、100ではないってこと？」と聞くと、橋下氏は「覆る時もあるし、逆もあって、これ負け筋やって言った時にも、勝つ時もあるし。だから判決を聞く時が…」と強調。

黒田の「ということは、言葉は悪いけど…弁護士の醍醐（だいご）味でもあるってこと？ 判決は」との問いに、橋下氏は「みんな、そうですよ。勝ち負けがはっきりしてる」と語っていた。