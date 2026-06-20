戦後日本のジュエリーの歴史と可能性を提示、「ジュエリーは、誰を夢みる」展が京都で開催

京都国立近代美術館が、展覧会「ジュエリーは、誰を夢みる」を開催する。会期は10月24日から2027年1月17日まで。

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日本ではまだジュエリーが一般的ではなかった1964年に、平松保城（1926〜2012年）や菱田安彦（1927〜1981年）が中心となり、日本ジュエリーデザイナー協会（JJDA）を設立。JJDAを主体として1970年から1986年まで西武百貨店渋谷店で開催された「国際ジュウリー・アート展」は、欧米の動向を日本に紹介し、素材の価値だけではないデザインという概念を広めた歴史をもつ。1970年代後半以降は、同時代の美術とも呼応する「コンテンポラリージュエリー」が日本に紹介され、富や象徴としての役割や、着用者と見る人との関係性を逆手に取った表現が提示された。1993年には、伊藤一廣（1948〜1997年）やオットー・キュンツリを中心として東京、ミュンヘン、アムステルダムの三校合同展が始まるなど、コンセプチュアルな姿勢を持つ海外作家との交流が継続。現在、日本人作家は芸術表現としてのジュエリーの領域で大きな存在感を見せており、コンセプチュアルなジュエリーを自らのアイデンティティを問い直す方法論としても用いてきた。

同展では、平松保城や伊藤一廣、オットー・キュンツリをはじめ、70人以上の作家の作品が集結。専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ所蔵作品を大規模に公開するほか、約50年ぶりにドイツから来日する優品から現代作家の作品まで、約350点を披露する。展示を通して、「身に着けるものに表現が侵入している」というジュエリーの可能性を、戦後の日本に視点を据えて問い直す。

また、同展は島根県立石見美術館（2027年3月20日から6月21日まで）と、山梨県立美術館（2027年7月3日〜8月29日）での巡回も予定している。

■「ジュエリーは、誰を夢みる」

会期：2026年10月24日（土）〜2027年1月17日（日）

会場：京都国立近代美術館

所在地：京都市左京区岡崎円勝寺町

開館時間：10:00〜18:00（金曜日は20:00まで開館、入館は閉館の30分前まで

休館日：月曜日、年末年始（12月29日〜1月3日）

※ただし、11月23日（月・祝）、1月11日（月・祝）は開館し、翌火曜日は休館。

主催：京都国立近代美術館

特別協力：専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ、公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会、国立工芸館

展覧会公式サイト

＜主な出品作家＞

シガード・ペアソン、マリオ・ピントン、ラインホルト・ライリンク、ブルーノ・マルティナッツィ、平松保城、ヘルマン・ユンガー、山田禮子、ペーター・スキュービック、ウェンディ・ラムショウ、ディビッド・ワトキンス、ハイス・バッカー、中山あや、ベルンハルト・ショービンガー、永井慧悧子、伊藤一廣、オットー・キュンツリ、テレーゼ・ヒルバート、キャロライン・ブロードヘッド、ダニエル・クルーガー、ワーウィック・フリーマン、薗部悦子、テッド・ノーテン、カール・フリッチ、いしかわまり、嶺脇美貴子、フェリカ・ヴァン・デル・リースト、大山由華、田口史樹、鎌田治朗、珠数かおり、新里明子、ほか70名以上を予定

＜巡回予定＞

・島根県立石見美術館

会期：2027年3月20日（土）〜6月21日（月）

・山梨県立美術館

会期：2027年7月3日（土）〜8月29日（日）