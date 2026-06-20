◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が「３番・指名打者」、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が「５番・三塁」でスタメン入りしたシカゴでのカブス―ブルージェイズ３連戦２戦目。２００８年の井口資仁「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司「５番・指名打者」以来１８年ぶりに両リームで日本人右打者がスタメン入りした直接対決の第２ラウンドだ。

試合前の岡本は、チームのリグレーフィールド恒例行事を行った。ルーキーの「スタバおつかい」だ。交流戦として訪れる伝統球場では、先輩プレーヤーが最寄りのスターバックスで注文した飲み物を、新人たちが取りに行くという”恒例行事”がある。グレーのユニフホーム姿でスターバックスに来店したルーキーたちは、アイスコーヒー、ラテ、スムージーなどをトレーに乗せてビジターのクラブハウスに持ち込み、無事に”おつかい”を果たした。

日本では、巨人のキャプテン、主砲として２４８本塁打を放った岡本も、ここでは、ルーキー扱い。免除されることなく、イエサベージ、ピニャンゴら５人の新人選手たちと共に、ルーキーとしての任務を全うした。

前日は、試合後すぐに球場を後にした岡本。一夜明けて「昨日の、僕、絶対ホームランやと思いましたよ」と前日の第１打席を悔しそうに振り返った。９５マイル（約１５３キロ）の直球をフルスイング。打球速度１０６・８マイル（約１７１・９キロ）の火の出る当たり。飛距離３９７フィート（約１２１メートル）の打球が、名物のミシガン湖からの強風に押し戻されて失速。蔦の絡まるフェンス直前への中飛となった。