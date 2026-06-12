◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

ホテルを出発する直前、雷鳴がとどろき、滝のような雨が降り出した。モンテレイ市内は道路が冠水し、大渋滞が発生。日本代表を乗せたバスも巻き込まれ午後5時半開始予定の練習は約30分ずれ込んだ。それでも報道陣に公開されたボール回しでは高い集中力を維持。時折、笑顔も見られるなど適度な緊張感が漂った。

前日会見に臨んだ森保監督は「相手は監督が代わり、死に物狂いでくる。受け身にならず強い気持ちをぶつけたい」と力を込めた。左膝負傷で欠場するMF久保に関する質問には応じず、ターンオーバーの可能性にも「そこは控えさせてください」と返答。ボールを握る展開が予想され、ビルドアップ能力の高いDF冨安、板倉らを先発起用する選択肢もある中、情報戦でも隙を見せなかった。

事前合宿ではピッチ不良で3度の練習会場変更を強いられた。ケガの回復が遅れたMF遠藤を初戦3日前にメンバーから外し、オランダ戦でシャドーに入ったMF久保も負傷。この日はFW町野も体調不良で練習に姿を見せなかった。

不測の事態に追い打ちをかける大渋滞だったが、実は吉兆でもある。21年10月のW杯アジア最終予選。敵地で敗れたサウジアラビア戦後に大渋滞にはまり、ホテルで休む間もなく帰国したことがあった。当時は解任危機に直面していたが、直後のオーストラリア戦に勝ち、窮地を脱した。どんな状況でも凡事徹底して結果を出すのが森保監督の真骨頂。雨ニモマケズ、渋滞ニモマケズ、チュニジア撃破の準備はできている。