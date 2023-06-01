初戦で日本と２−２で引き分けたオランダ、５分＆17分に得点でスウェーデン相手に２点リード！24歳伏兵が鮮烈２発【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表とスウェーデン代表がアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦している。
開始５分、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダが早速スコアを動かす。速攻から、日本戦では84分から出場したブロビーが、ガクポのお膳立てで流し込んだ。
勢いに乗るブロビーはさらに17分、ドゥムフリースからのグラウンダーのクロスに反応。相手に当たってコースが変わるも、足を目一杯伸ばして合わせ、再び得点した。
前半はこのまま２−０で終了。サンダーランドに所属する24歳伏兵の２発でオランダがリードだ。６日前にチュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンは、後半に同点、逆転を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本戦は終盤から出場…先発抜擢のオランダ伏兵、鮮烈２発
開始５分、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダが早速スコアを動かす。速攻から、日本戦では84分から出場したブロビーが、ガクポのお膳立てで流し込んだ。
勢いに乗るブロビーはさらに17分、ドゥムフリースからのグラウンダーのクロスに反応。相手に当たってコースが変わるも、足を目一杯伸ばして合わせ、再び得点した。
前半はこのまま２−０で終了。サンダーランドに所属する24歳伏兵の２発でオランダがリードだ。６日前にチュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンは、後半に同点、逆転を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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