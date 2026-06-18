◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン―オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

オランダ（ＦＩＦＡランク８位）が、スウェーデンと（同３８位）と対戦し、２―０のオランダリードで前半を折り返した。

オレンジ軍団が先手を取った。前半５分に左ウィングのＦＷハクポがピッチ中央からドリブルで持ち運ぶと、最後はエリア内でＤＦとキーパーの間にグラウンダーのクロスを入れ、中央で待ち構えていたＦＷブロビーが合わせた。さらに１７分には、右サイドバックＤＦドゥムフリスからのグラウンダーのクロスに最後は再びブロビーが合わせた。伝統のサイド攻撃を起点に２得点を挙げた。

通算対戦成績はオランダの１１勝６分け８敗、直近は１７年Ｗ杯欧州予選でホームのオランダ２―０、Ｗ杯は１９７４年１次リーグで１―１と引き分けている。

オランダは日本時間１５日の１次リーグ第１戦で森保ジャパンと対戦し、ＤＦファンダイク、ＦＷサマーフィルのゴールが決めたが、２度リードして２度追いつかれ、２―２で引き分けていた。オランダのクーマン監督は試合後、「今日の引き分けは最低ライン」と語りつつ、「プレー内容はいいので、これから上がっていく」と前を向いていた。

オランダは実力を考えれば、Ｆ組１位通過の最有力だ。傑出したＦＷは不在だが、主将ファンダイクら、イングランドプレミアリーグなどで活躍するタレントは多いチームだ。