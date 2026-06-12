◇W杯北中米大会1次リーグD組 米国2―0オーストラリア（2026年6月19日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ4試合が19日（日本時間20日）に行われ、D組で開催国の米国はプロフットボールNFLの伝説的なスター選手を父に持つDFアレックス・フリーマン（21）の得点などでオーストラリアに2―0で勝ち2連勝で1位通過での決勝トーナメント進出を決めた。C組のブラジルはFWビニシウス（25）が2試合連続ゴールを決めるなどハイチを3―0で一蹴、勝ち点4とし得失点差で首位に立った。

米国に勝利をたぐり寄せたのは、偉大な父を持つDFフリーマンだった。1930年W杯ウルグアイ大会以来、96年ぶりの開幕2連勝でD組1位通過を決めた。「最初は得点が認められなくて不安だった。でも（VAR判定で）認められた瞬間、チームメート全員が寄ってくるのが見えて、逃げなきゃ！タックルされる！と思った。この瞬間は夢見たもの」と喜んだ。

1点リードで迎えた前半43分、浮き球に反応。高く舞い上がり、GKよりも早くヘディングで合わせた。「家族の循環の瞬間だよ。成功した父が、こうした瞬間に備えて僕を導いてくれたんだ。父も偉大だが、僕も自分のやり方で偉大になれると思う」。父・アントニオさんはNFLパッカーズで97年スーパーボウルを制した伝説的WR。父が空中戦で競り勝ってパスをキャッチしてきたように、高い打点でネットを揺らした。

第1戦パラグアイ戦でふくらはぎを負傷した大黒柱のMFプリシックが欠場。ポチェッティーノ監督は「全員の力が必要」と力説したが、この日、先発メンバーの中でも最年少の新鋭が危機を救った。チームは今大会2試合で早くも6得点を挙げ、同国の1大会最多得点記録である「7」の更新も時間の問題となってきた。

過去最高成績はウルグアイ大会の4強。ハイドレーションブレーク（飲水タイム）にファンが大合唱したボン・ジョヴィの代表曲「Livin’ on a Prayer」の歌詞のように、夢や希望を持って互いを支え合いながらより高みを目指していく。

≪圧に負け1勝1敗≫オーストラリアは開催国の圧に敗れ、1勝1敗となった。米国の攻勢を受け、前半だけで2失点。後半からはトルコとの初戦で1得点したFWイランクンダらを投入し、サイド攻撃などでチャンスはつくったが、最後まで得点は遠かった。ポポビッチ監督は「パフォーマンスが良くなかった」と振り返りつつ「後半の戦いぶりには満足している。見事な反応を見せてくれた」と、決勝トーナメント進出を懸けた次戦パラグアイ戦に向けて切り替えた。