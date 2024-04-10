ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日、自身のSNSで第2子誕生を報告した。妻の真美子さんとの連名でメッセージをつづった。第1子出産時に利用した「父親リスト」には入らなかったが、19日（日本時間20日）のオリオールズ戦は欠場。球団によると今週中に復帰するという。チームもサヨナラ勝ちで4連勝を飾り、最高の形で祝福した。

「父の日」を前に、新たな家族が誕生した。大谷が欠場したオリオールズ戦で、チームが9回逆転サヨナラ勝ちした約2時間後。自身のSNSで第2子誕生を報告した。

妻の真美子さんとの連名で「再びこの素晴らしい日を一緒に経験することができ、感激しています。無事に生まれてきてくれてありがとう」など英語のメッセージをつづった。

24年2月に結婚を公表。昨年4月に第1子の長女が誕生した際は「daughter（娘）」と表現し、ピンク色の布に包まれた小さな足の写真を投稿した。今回、性別は明らかにしていないが、愛犬デコピンがプリントされた青色のTシャツを着て、水色のおくるみに包まれた写真を添えた。日本中から祝福の声が上がり、「男の子かな？」と予測する投稿も多く見られた。

花巻東（岩手）3年時には人生設計シートを作成。26歳の欄には「ワールドシリーズ制覇」「結婚」と記し、4年遅れの30歳で2つの計画を同時達成した。28歳の欄には「男の子誕生」、31歳に「女の子誕生」、33歳に「次男誕生」と記してある。第1子誕生は2年遅れの30歳で迎えたが、第2子誕生は31歳で一致した。

この日、クラブハウスの大谷のロッカーには普段使用しているカバンはなく、スタメンの公表も遅れた。報道陣は何かあったのか、と「ザワつく」事態に。ほどなくして球団は父親としての役割のためチームを離れたと発表した。第1子が誕生した際は産休制度「父親リスト」を利用したが、今回は使わなかった。球団によると今週中に復帰するという。

デーブ・ロバーツ監督は「（出産は）もう間近だとは思っていた」と明かし、復帰時期は「（明日戻ってくると）そう願っているけど、まだ分からない」とした。登板翌日だった18日の休養日と合わせて2連休。左膝の炎症を抱える中で、心身ともに充実させる、大きな休みにもなった。（小林 伊織）

▽父親リスト 正式名称は「Paternity List（パタニティー・リスト）」で大リーグが11年に導入。選手の子供の誕生、もしくは養子縁組を行う際に利用可能。期間は最長3日間。球団は代替選手を登録可能になる。大谷は昨年4月に第1子の長女が誕生した際は利用したが、今回は使わなかった。NPBでも今季から、子供の誕生や冠婚葬祭などで出場選手登録を外れた際に短期間で復帰できる「慶弔休暇特例」が導入された。