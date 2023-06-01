春日俊彰『ANN』で“牛一発の絵描き歌”生披露【歌詞あり】 若林「ラジオでやっても伝わる時代になった」
20日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）では、春日俊彰による「牛一発の絵描き歌」が披露された。
【画像】これが牛一発！春日の“牛一発の絵描き歌”で完成したイラスト
ここ1ヶ月ほどの流れで、同番組内での冒頭のあいさつについて、春日俊彰が「カスミン」から「牛一発」へと改めた。先週の放送でも、春日が「牛一発（うしいちぱつ）」とあいさつしていたが、番組の“古参ファン”である若林が「原型がなさすぎる。カスミンに戻してほしい」と話したことを受け、春日の原型も残した「春一発（かすいちぱつ）」へと改める流れになっていた。
この日の放送では、春日が絵描き歌を生披露、若林が「ラジオで絵描き歌をやっても、伝わる時代になったね」と笑いを交えて話していた。その後、番組Xでイラストが即座にアップされていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
■絵描き歌の歌詞
バケツがね、大きなバケツがありましてぇ
バケツの上から雑草生えた ボーボーボーボーボーボー
バケツの…あの…横のところに毛虫2匹 ピッピッピッピッピッピッ
毛虫の下にまあるいマシュマロ 落っこちて 2つ落っこちて
割れたお皿の半分がバケツの底のところから飛び出した
【画像】これが牛一発！春日の“牛一発の絵描き歌”で完成したイラスト
ここ1ヶ月ほどの流れで、同番組内での冒頭のあいさつについて、春日俊彰が「カスミン」から「牛一発」へと改めた。先週の放送でも、春日が「牛一発（うしいちぱつ）」とあいさつしていたが、番組の“古参ファン”である若林が「原型がなさすぎる。カスミンに戻してほしい」と話したことを受け、春日の原型も残した「春一発（かすいちぱつ）」へと改める流れになっていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
■絵描き歌の歌詞
バケツがね、大きなバケツがありましてぇ
バケツの上から雑草生えた ボーボーボーボーボーボー
バケツの…あの…横のところに毛虫2匹 ピッピッピッピッピッピッ
毛虫の下にまあるいマシュマロ 落っこちて 2つ落っこちて
割れたお皿の半分がバケツの底のところから飛び出した