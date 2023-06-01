【今日の献立】2026年6月21日(日)「一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん」 「インゲンのマヨスイートチリソース」 「エスニックたたきキュウリ」 の全3品。
ジメジメとした梅雨の季節には、エスニック料理で気持ちも体も爽快に。
【主食】一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん
調理時間：25分
カロリー：792Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
豚バラ肉 (薄切り)4~5枚
＜下味＞
酒 大さじ1
塩 小さじ1/4
エビ 4尾 玉ネギ 1/4個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (輪切り)1/2本分
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
ナンプラー 大さじ2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
塩 少々
バジル (生)16~18枚
パクチー（香菜） 適量 レモン 1/4個
エビは殻と背ワタを取り除いて水洗いし、厚さ半分に切り、さらに長さ3cmに切る。玉ネギは縦薄切りにする。
＜調味料＞と＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。レモンは半分のくし切りにする。
2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、バジルを飾り用に少し残して残りを加え、素麺を加えてほぐしながらからめる。
3. ＜卵液＞をまわし入れ、半熟に火が通ったら器に盛り、バジル、パクチー(香菜)を飾り、レモンを添える。
【副菜】インゲンのマヨスイートチリソース
手軽に作れるエスニックな副菜。
調理時間：10分
カロリー：94Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜調味料＞
マヨネーズ 大さじ1.5
スイートチリソース 大さじ1.5
【副菜】エスニックたたきキュウリ
シンプルなたたきキュウリをエスニック風味に。
調理時間：15分
カロリー：13Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
砂糖 小さじ1/2
ナンプラー 少々
一味唐辛子 少々
レモン汁 小さじ1
大葉は軸を切り落とし、細切りにする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
ジメジメとした梅雨の季節には、エスニック料理で気持ちも体も爽快に。
【主食】一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：792Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）素麺 2束(200g)
豚バラ肉 (薄切り)4~5枚
＜下味＞
酒 大さじ1
塩 小さじ1/4
エビ 4尾 玉ネギ 1/4個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (輪切り)1/2本分
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
ナンプラー 大さじ2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
塩 少々
バジル (生)16~18枚
パクチー（香菜） 適量 レモン 1/4個
【下準備】素麺は表示の通りにゆで、流水に放って粗熱を取り、ザルに上げて水気をきる。豚バラ肉は長さ3cmに切り、＜下味＞の材料をからめる。
©Eレシピ
エビは殻と背ワタを取り除いて水洗いし、厚さ半分に切り、さらに長さ3cmに切る。玉ネギは縦薄切りにする。
©Eレシピ
＜調味料＞と＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。レモンは半分のくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油、玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら豚バラ肉、エビ、ニンニク、赤唐辛子を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、バジルを飾り用に少し残して残りを加え、素麺を加えてほぐしながらからめる。
©Eレシピ
3. ＜卵液＞をまわし入れ、半熟に火が通ったら器に盛り、バジル、パクチー(香菜)を飾り、レモンを添える。
©Eレシピ
【副菜】インゲンのマヨスイートチリソース
手軽に作れるエスニックな副菜。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：94Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）サヤインゲン 14~16本 塩 少々
＜調味料＞
マヨネーズ 大さじ1.5
スイートチリソース 大さじ1.5
【下準備】サヤインゲンは両端を少し切り落とし、1〜2分塩ゆでしてザルに上げ、水気をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. サヤインゲンを長さ3等分に切り、＜調味料＞で和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】エスニックたたきキュウリ
シンプルなたたきキュウリをエスニック風味に。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：13Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）キュウリ 1~1.5本 塩 適量 大葉 5枚
砂糖 小さじ1/2
ナンプラー 少々
一味唐辛子 少々
レモン汁 小さじ1
【下準備】キュウリはすりこ木等でたたき、両端を少し切り落として手で食べやすい大きさに割り、塩をからめる。
©Eレシピ
大葉は軸を切り落とし、細切りにする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. キュウリから水気が出たら拭き取って＜調味料＞で和え、大葉と合わせて器に盛る。
©Eレシピ