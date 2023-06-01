プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん」 「インゲンのマヨスイートチリソース」 「エスニックたたきキュウリ」 の全3品。
ジメジメとした梅雨の季節には、エスニック料理で気持ちも体も爽快に。

【主食】一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん


©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：792Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

素麺  2束(200g)
豚バラ肉  (薄切り)4~5枚
＜下味＞
  酒  大さじ1
  塩  小さじ1/4
エビ  4尾 玉ネギ  1/4個
ニンニク  (みじん切り)1片分
赤唐辛子  (輪切り)1/2本分
サラダ油  大さじ1
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ2
  砂糖  大さじ1
  ナンプラー  大さじ2
＜卵液＞
  溶き卵  2個分
  塩  少々
バジル  (生)16~18枚
パクチー（香菜）  適量 レモン  1/4個

【下準備】

素麺は表示の通りにゆで、流水に放って粗熱を取り、ザルに上げて水気をきる。豚バラ肉は長さ3cmに切り、＜下味＞の材料をからめる。

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エビは殻と背ワタを取り除いて水洗いし、厚さ半分に切り、さらに長さ3cmに切る。玉ネギは縦薄切りにする。

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＜調味料＞と＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。レモンは半分のくし切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油、玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら豚バラ肉、エビ、ニンニク、赤唐辛子を加えて炒め合わせる。

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2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、バジルを飾り用に少し残して残りを加え、素麺を加えてほぐしながらからめる。

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3. ＜卵液＞をまわし入れ、半熟に火が通ったら器に盛り、バジル、パクチー(香菜)を飾り、レモンを添える。

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【副菜】インゲンのマヨスイートチリソース
手軽に作れるエスニックな副菜。

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調理時間：10分
カロリー：94Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

サヤインゲン  14~16本   塩  少々
＜調味料＞
  マヨネーズ  大さじ1.5
  スイートチリソース  大さじ1.5

【下準備】

サヤインゲンは両端を少し切り落とし、1〜2分塩ゆでしてザルに上げ、水気をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. サヤインゲンを長さ3等分に切り、＜調味料＞で和え、器に盛る。

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【副菜】エスニックたたきキュウリ
シンプルなたたきキュウリをエスニック風味に。

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調理時間：15分
カロリー：13Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

キュウリ  1~1.5本   塩  適量 大葉  5枚
  砂糖  小さじ1/2
  ナンプラー  少々
  一味唐辛子  少々
  レモン汁  小さじ1

【下準備】

キュウリはすりこ木等でたたき、両端を少し切り落として手で食べやすい大きさに割り、塩をからめる。

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大葉は軸を切り落とし、細切りにする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. キュウリから水気が出たら拭き取って＜調味料＞で和え、大葉と合わせて器に盛る。

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