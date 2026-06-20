レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている68キロ級の石井亜海（クリナップ）は、自国開催のアジア大会に向けて「（国内開催で）調整しやすいと思っているし、応援に来てくれる人がいるのでうれしい」と大一番を見据えた。

24年パリ五輪代表の有力候補だった石井だが、尾崎野乃香とのプレーオフに敗れて出場ならず。仕切り直しとなった同年の非五輪階級世界選手権では72キロ級を制し、昨年は五輪階級の68キロ級に戻して2連覇を達成。この日は五輪区分で2階級下の藤波朱理とペアを組んで打ち込みを行い、「一緒にやって、高め合えるものがある。組み手もうまい」と五輪王者から刺激をもらった様子だった。

アジア大会開幕まで3カ月を切り、夏は女子日本代表の新潟・十日町合宿、日体大、育英大、自衛隊合同の群馬・草津合宿に参加し、追い込みを図る。特に育英大時代から参加している草津合宿は、クーラーのない体育館に特設したマットでのスパーリングや、天狗山と呼ばれるスキー場の急斜面を駆け上るラントレで、レスリング界での風物詩となっている。

石井も「めっちゃ嫌ですけど」と拒絶反応を示しつつ、「科学的な根拠があるわけではないけど、シンプルに精神的に追い込まれるので、最後は自信になると思ってます」と覚悟。ご褒美で温泉に浸かれることすら「全然割に合っていない。生きたくないです」と苦笑いしつつも、地獄の夏合宿を乗り越え、実りの秋につなげる覚悟だ。