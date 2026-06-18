【ヒューストン（米テキサス州）１９日＝岡島智哉】Ｆ組の「オランダ―スウェーデン」の前日会見が、試合会場のヒューストン競技場で行われ、両監督が出席した。

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初戦で勝利した勝ち点３のスウェーデンは、オランダに勝てば勝ち点を６に伸ばし、決勝トーナメント進出が確定する。キックオフが１１時間遅い日本―チュニジアで日本が引き分け以下だった場合は、その時点で１試合を残して首位通過も確定する。

勝ち点１のオランダは「確定パターン」こそないものの、勝利で勝ち点を４に伸ばせば、３２強入りに大きく近づくことになる。

では、森保ジャパンにとって「スウェーデン―オランダ」の“理想”の展開はどういうものになるのか。

【パターン１＝スウェーデン勝利】オランダが勝ち点１、スウェーデンが同６となる。この場合、スウェーデンの２位以内＝勝ち上がりが確定するため、日本戦は主力選手の温存に打って出る公算が大きい。日本にとっては“理想的”と言えるかもしれない。

しかし、日本がチュニジアに勝利したとしても、１位突破へのハードルは上がる。日本が勝ち点４でスウェーデン戦を迎えた場合、順位の逆転パターンが「勝利」しかなく、引き分け以下だと２位か３位となる。

【パターン２＝オランダ勝利】オランダが勝ち点４、スウェーデンが同３となる。３ポイントは３位突破の安全圏とは言えないため、スウェーデンは第３戦の日本戦に主力を投入して臨むことになるだろう。

仮に日本がチュニジアに勝利（勝ち点４）すれば、スウェーデンより上の順位で第３戦を迎えることができ、主導権を握った状態で試合を行うことができる。オランダの結果はコントロールできないが、他会場をにらみつつ、試合を進める上での主導権は握ることができる。

【パターン３＝引き分け】オランダが勝ち点２、スウェーデンが同４となる。４ポイントは３位突破が「ほぼ確実」なライン。スウェーデンにとっては、日本戦での主力温存もプランの１つとなるだろう。日本―チュニジアの結果次第では、大接戦のグループになる可能性もある。そうなると、３位抜けの道が絶たれる組になる可能性が高まるが…。

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まとめると、スウェーデンが勝ち点１以上を獲得した場合、日本戦で主力温存を選択する可能性が出てくる。その場合、日本はチュニジアに勝ったとしても、第２戦終了時点で得失点を大きくプラスにしない限り、１位通過は「第３戦での勝利」がマストになりそうだ。

しかし、主力が出てこなかったからと言って、日本の勝率が上がるとは言い切れないのがサッカーというスポーツ。１位通過が決勝進出への近道とも言い切れない。何はともあれ、日本はまずはチュニジア戦での勝利を目指すことが大前提。勝ち点を４に伸ばし、自力で決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めたい。