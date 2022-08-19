◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグ第２週フィリピン大会 日本 １―３（２５―１７、２０―２５、２６―２８、２３―２５）ドミニカ（２０日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク４位の日本は、同１２位のドミニカ共和国に１―３で黒星。ここまで６戦全勝だった日本は、全敗で最下位だった相手にまさかの敗戦を喫した。アウトサイドヒッターの佐藤淑乃（ミラノ）は「ドミニカはすごく勢いのあるチーム。出だしで、相手の勢いを出さないように意識してやったけど、そこが出来ずに相手のリズムになってしまった」と唇をかんだ。

第１セットは２５―１７と先取した日本。ただその後は、セット中盤の連続失点などが響き、３セット連続で落とした。「自分たちのバレーを、楽しみながらできずに終わってしまった」と佐藤。自身が後衛に下がった時の守りに言及し「ディフェンスの部分でのミスが出てしまったので、そこは今後も、もっともっと向き合ってやっていかないといけない」と振り返った。

２１日は、世界ランク１位の強豪、イタリアとの一戦。１敗同士の対決を迎える。佐藤は「今日の試合から学べることがたくさんあった。それを明日の試合にいかして、イタリアにしっかりと勝って、フィリピンラウンドを終わりたい」と次戦を見据えた。