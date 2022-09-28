◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグ第２週フィリピン大会 日本 １―３（２５―１７、２０―２５、２６―２８、２３―２５）ドミニカ（２０日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は、同１３位のドミニカ共和国に１―３で敗れた。初黒星を喫し、６勝１敗となった。

負けなしの７連勝に挑んだ日本は第１セットを２５―１７で先取。好スタートを切る。第２セットは中盤にリードを広げられ、一時８点差から追い上げたが２０―２５で落とす。第３セットは日本の２６―２７から、アウトサイドヒッター（ＯＨ）佐藤淑乃（ミラノ）のスパイクがアウトとなって２６―２８。２セット連続で落とし、後がなくなる。

第４セット、日本はＯＨの和田由紀子（アルシーツィオ）が左に決めて１０―８とするが、その後６連続失点。１０―１４と点差をあけられる。日本は１６―２０からＯＨ秋本美空が右から対角線に決め、１９―２１からはミドルブロッカーの島村春世が決めて１点差。２１―２２から秋本のサービスエースで同点に追いついたが、その後連続失点を許してドミニカ共和国のマッチポイント。最後は相手のスパイクが決まり、２３―２５。粘り及ばず初黒星を喫した。